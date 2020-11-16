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Isparta'da 7 köpeğin zehirlenmesine inceleme

DHA

Isparta'da 7 köpeğin zehirlenmesine inceleme


Nurettin Arkan/YALVAÇ (Isparta), (DHA) ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 7 sokak köpeğinin, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehir verilerek, telef edilmesi üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. 
İlçe merkezinde bulunan Bağlar Mahallesi'nde Mustafa Ayan (56), bazıları ölmüş, bazılarının ise ağızlarından köpükler çıkan sokak köpeklerinin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olayın duyulması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık talimatı üzerine Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İlçedeki 7 köpeğin zehir verilerek, telef edildiği belirlendi. 
Görgü tanığı Mustafa Ayan, "Evimin yakınında bulunan boş arazide bazı köpeklerin ölmüş olduğunu, birkaçının ise zehirlendiğini ve ağızlarından köpük geldiğini gördüm. Canlılara bu tür bir zalimliğin yapılmasına çok üzüldüğüm için köpeklerin fotoğraflarını çekip medyaya ulaştırmayı görev bildim. Sorumluların bulunarak gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek, konuyla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'nün de soruşturma başlattığı ancak şu ana kadar köpekleri kim ya da kimlerin zehirlediği konusunda bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2020-11-16 13:37:38

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