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Isparta’da 2 kilise bilim ve turizme kazandırılacak Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Bakanlığımız kiliselerle ilgili talebimizi olumlu karşıladı”

İHA

Isparta’da 2 kilise bilim ve turizme kazandırılacak Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Bakanlığımız kiliselerle ilgili talebimizi olumlu karşıladı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesindeki Aya Yorgi ve Turan Mahallesindeki Aya Payana Kiliselerini bilim ve turizme kazandırılacağını açıkladı.
Isparta’nın tarihi açısından büyük önem taşıyan ve 17501860’lı yıllarda yapılan şehir merkezindeki iki kilise Isparta Belediyesi tarafından restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belediyeye tahsisi için onay çıkan Turan Mahallesi ve Doğancı Mahallelerindeki kiliseler bilim, sosyal, kültürel ve turizm hayatına kazandırılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kiliselerin bakımsız ve yıkılacak bir görünümde olduğunu, belediyeye tahsisi istenen kiliselerle ilgili bakanlıktan talepte bulunulduğunu ve bunun olumlu görüldüğünü söyledi.
Doğancı Mahallesindeki Aya Yorgi ve Turan Mahallesindeki Aya Payana kiliselerinin restore edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, restorasyon bedelinin de devlet tarafından karşılanacağını aktardı.
Bu kiliselerden bir tanesinin bilim müzesi şeklinde değerlendirilebileceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Üniversitemizde çok güzel eserler var. Kelebekler, böcekler burada sergilenebilir. Çocuklarımız için güzel bir mekan olacak. Diğer kilisemizi sanatsal, kültürel etkinlikler için ayırabiliriz. Kütüphane ya da başka bir öneri varsa o yapılabilir” dedi.
“Madde bağımlıları burayı kullanmaya başladı”
Belediyenin yapacağı proje ile mahallelerine canlılık geleceğini dile getiren Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, mahallelerinde bulunan Aya Yorgi Kilisesinin, Isparta’nın bir tarihi olduğunu söyledi. Ayakta kalan iki kiliseden birisinin mahallelerinde olduğunu aktaran Muhtar Divarcı, “Yıllardır bu kiliseler, o kurumdan bu kuruma derken bakımsız, takipsiz bir şekilde bugüne kadar geldi. Sayın Başkanımızın açıklamalarıyla kilisenin tekrardan turizme kazandırılacağı belirtildi. Bundan mahalle olarak çok memnunuz. İnşallah güzel şeyler olacak. Dışarıdan gelen insanlar buraya ziyarete geliyor. Geldiklerinde ‘buranın hali ne’ diye sorduklarında rahatsız oluyorduk. Madde bağımlıları burayı kullanmaya başladı. Okuldan çıkan ve bu bölgeden geçen çocuklarımız var. Çocuklarımıza burada zarar gelecek diye korkuyorduk. Sağ olsun Şükrü Başkanım burayla ilgili desteğini açıkladı, el atacağını söyledi. Belediyenin himayesine aldıktan sonra buranın çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Çünkü başkanım bugün nereye el atsa güzel işler yapıyor. Burası yapıldıktan sonra Isparta’ya katılan çok büyük bir değer olacak. Belediyenin işi olmamasına rağmen böyle bir şeye el attığı için başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim, şehrim adına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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