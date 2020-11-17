Geleceğin teknoloji yıldızları eğitimlere başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde hizmete açılan Deneyap Teknoloji Atölyesinde öğrenciler eğitime başladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında kurulan ilimizde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesinde üreten bir nesil olmak adına geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişecek.

Isparta Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim alacak 164 öğrenci yazılı ve uygulama sınavları sonucunda belirlendi. Bu kapsamda 5 ve 6. sınıflarda okuyan 103, 9 ve 10. sınıflarda okuyan 61 toplam 164 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlere başladı.

Pandemi Sürecinde maskemesafetemizlik kuralları titizlikle uygulanıyor. 20 kişilik sınıflar 10 kişiye düşürülerek, sınıf sayısı 2’den 4 çıkarıldı. Başlayan eğitimler cumartesi ve pazar her bir grup için 4 saatlik bir seans uygulanıyor.

Öğrencilere tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitim verilecek. Eğitimlerin sonunda ise geleceğin teknoloji yıldızları belirlenecek.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin yüzyılın en iyi projelerinden biri olduğunu dile getiren Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Gençlerimizin özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan ülkemizin kalkınması için olmazsa olmazı olarak gördüğümüz Milli Teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak gençlerimiz Isparta Gençlik Merkezimizde hizmete açılan Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitimlere başladı. Eğitimlerimizde Pandemi kuralları uygulanarak, 12 eğitmenimiz eşliğinde yapıyoruz. 20 kişilik sınıflarımızı 10 kişiye düşürülerek, sınıf sayısı 2’den 4 çıkardık. Öğrencilerimizin katılımı ve velilerimizin ilgisi bizleri memnun ediyor. Gençlerimizi, teknoloji alanında ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üreten, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

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