Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Aşağıyaylabel köyünde Covid19 vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantina uygulanması kararı alındı.
İlçe Hıfzısıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Aşağıyaylabel 17.11.2020 tarihi itibariyle Covid19 testi pozitif çıkan vakaların ve vakaların temaslı sayılarının arttığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Aşağıyaylabel köyünün 17.11.2020 tarihi saat 15:00 itibariyle, 27.11.2020 tarihi saat 15:00’e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.