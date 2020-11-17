Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor

İHA

Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

Tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 17 Kasım günü Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konulduğu, içerisinden çıkan kerevitlerin de canlı olarak göle bırakıldığı bildirildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kerevit popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy ...
Eğirdir’de bir mahalle, bir belde ve 3 köyde kahvehaneler kapatıldı
YEREL HABERLER Eğirdir’de bir mahalle, bir belde ve 3 köyde ...
Geleceğin teknoloji yıldızları eğitimlere başladı
YEREL HABERLER Geleceğin teknoloji yıldızları eğitimlere başladı
Eğirdir Gölü’nde 400 kerevit pinterine el konuldu Kaçak avlanılan kerevitler göle bırakıldı
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde 400 kerevit pinterine el ...
Isparta’da 2 kilise bilim ve turizme kazandırılacak Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Bakanlığımız kiliselerle ilgili talebimizi olumlu karşıladı”
YEREL HABERLER Isparta’da 2 kilise bilim ve turizme ...
“Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında birinci sırada” Isparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kütük: “Son 17 yılda 789 milyon lira sosyal yardım harcaması yapıldı”
YEREL HABERLER “Isparta nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında ...
Isparta’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 ...
Uzun yıllar sonra mahallesine hizmet gelen muhtardan belediye işçilerine mangal ziyafeti Muhtar, asfalt döken belediye personeli için mangal başına geçti
YEREL HABERLER Uzun yıllar sonra mahallesine hizmet gelen muhtardan ...
Isparta’da mermer yüklü kamyon ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da mermer yüklü kamyon ile ticari araç ...
Isparta'da 7 köpeğin zehirlenmesine inceleme
YEREL HABERLER Isparta'da 7 köpeğin zehirlenmesine inceleme
Isparta’da 386 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 386 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı
YEREL HABERLER Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X