Misli 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 9. maçında Gölcükspor’u 21 mağlup etti. Isparta ekibi aldığı bu galibiyetle puanını 14’e çıkartarak maç eksiğiyle 7. sırada yer aldı. Gölcükspor ise 8 puanla 12. Sırada kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Haymana x, Mehmet Öcal x, Caner Kurt x
Isparta 32 Spor: Murat Can xx, Semih xx, Emirkan xx, Serdar Ümit xx (Emre Yüksektepe dk. 68 x), Efşan xxx, Nurettin xxx, Oğuzhan X (Emre Fırtına dk. 56 x), Mustafa Diler xx, Akın xx, Volkan Çekiç xx (Kaan Oruç dk. 90 ?), Bekir Karadeniz xx
Gölcükspor: Gökhan xx, Kadir xx (Furkan dk. 46 x), Veli x, Arif x (Barış dk. 46 x), Ferhat x (Zekeriya dk. 56 x), Ali Mert xx, Mustafa Serkan xx, Furkan Yiğit xx, Yunus Özdemir xx, Selçuk xx, Berkan xx
Goller: Nurettin, (dk. 2, 90+4 pen) (Isparta 32 Spor), Yunus Özdemir (dk. 45+3 pen.) (Gölcükspor)
Sarı kartlar: Serdar Ümit (Isparta 32 Spor), Veli, Zekeriya (Gölcükspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.