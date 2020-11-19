Isparta’da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen’in talimatıyla aileye yeni ev yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen’in talimatıyla aileye yeni ev yapıldı

İHA

Isparta’da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen’in talimatıyla aileye yeni ev yapıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak ve yeni bir yuvaya kavuşmak için gün sayıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla aileye yeni bir ev yapıldı. Yıldız ailesi, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ederek yeni evlerinde çay içmeye davet etti.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde 4 çocuklu 7 kişilik ailenin dram dolu, ilkel şartlardaki kerpiç evdeki yaşam mücadelesi son buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in duyarsız kalmadığı ve yapılması için talimat verdiği yeni evde sona gelindi. Toprak damlı, banyosu dahi bulunmayan evde yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi için 80 metrekareden oluşan evin yapımı tamamlandı. Evin boyanması bitirildi, pencereleri takılıyor. Evin içerisindeki çalışmalarda da önemli mesafe kat edildi. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yıldız ailesi, artık sıcak bir yuvaya kavuşmak için gün sayıyor.
1946 yılından kalma kerpiç evde yaşayan Yıldız ailesinin en büyük ferdi, reisi 80 yaşındaki Şakir Yıldız her gün evin yapımını gelerek yakından takip ederken, yeni eve kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şakir Yıldız, “Sabah oldu mu kalkarım, binanın etrafında dolanırım, ‘Ey Allah’ım bu binayı bana bahşettiğin için nasıl teşekkür ederim, nasıl şükrederim yarabbi’ derim” ifadelerinde bulundu. Binaya bakıp güldüğünü, zaman zaman da vicdanının kabul etmediğini ve ağladığını söyleyen Şakir Yıldız, “İçimden ağlamak geliyor. Allah bizi kurtardı, herkesi de kurtarsın inşallah. Saygıdeğer belediye başkanına çok teşekkür ederim, Allah ondan da razı olsun” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i evlerine beklediğini aktaran Yıldız, “Başkanımız buyursun gelsin çayımızı, kahvemizi içsin” görüşlerinde bulundu.
Şakir Yıldız’ın eşi Aysel Yıldız ise, “Çocuklar Antalya’da, evin tamamlanmasını bekliyorlar. Evin bitmesiyle gelecekler. Çok sevinecekler, hep gözyaşı ile gittiler. Onlar ağladı, ben ağladım, kıyamadım. Mutluyuz, sevinçliyiz. İçimden ağlamak geliyor. Biz gibi darda olanları Allah’ım kurtarsın. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Başkanımız buyursun gelsin, kapımız açık. Çayımızı, kahvemizi içsinler. Oturup sohbet edelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” derken, kerpiç evdeki zor yaşantılarından bahsetti.
Bir süre köyde besicilik yapan ancak, işleri ters gidince kredi borçlarını ödeyemez hale gelen Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya’ya gitmişti. En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı, kerpiçten yapılma ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan, üzeri branda ile kapalı neredeyse hiç penceresi yok denebilecek 3 odalı, banyosu dahi bulunmayan bir evde hayat mücadelesi veriyordu.
Yeni evin yapım sürecinde 80 yaşındaki Şakir Yıldız, eşi Aysel Yıldız ile köyde yakınlarının yanında kalırken, gelini Emine Yıldız ise çocukları 14 yaşındaki Ezgi Ezel Yıldız, 13 yaşındaki Egemen Toprak, 7 yaşındaki Nesrin Defne ve 6 yaşındaki Yahya Şakir Yıldız’ı da yanına alarak Antalya’daki eşinin yanına gitmişti. Evin yapımının tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde aile yine Mısırlı köyünde, yeni evlerinde bir araya gelecekleri günü iple çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Isparta’da kaçak tütün operasyonu
3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gölcükspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Gölcükspor: 1
Isparta’da rögar kapağı çalan hırsızı JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Isparta’da rögar kapağı çalan hırsızı JASAT yakaladı
Eğirdir'de orman ürünleri üretim tatbikatı
YEREL HABERLER Eğirdir'de orman ürünleri üretim tatbikatı
Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Isparta bu yıl lavanta turizminde 250 bin ziyaretçiyi ...
Isparta’da yerel medya çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da yerel medya çalışanlarına Kovid-19 testi ...
Pazarcı çift, yer sofrasının başında ölü bulundu
YEREL HABERLER Pazarcı çift, yer sofrasının başında ölü bulundu
Isparta’da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Isparta’da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi ...
Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor
Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Isparta’da vaka artışları nedeniyle bir köy ...
Eğirdir’de bir mahalle, bir belde ve 3 köyde kahvehaneler kapatıldı
YEREL HABERLER Eğirdir’de bir mahalle, bir belde ve 3 köyde ...
Geleceğin teknoloji yıldızları eğitimlere başladı
YEREL HABERLER Geleceğin teknoloji yıldızları eğitimlere başladı
Eğirdir Gölü’nde 400 kerevit pinterine el konuldu Kaçak avlanılan kerevitler göle bırakıldı
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde 400 kerevit pinterine el ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X