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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Isparta kongresine canlı bağlantı ile katılması bekleniyor AK Parti Isparta kongresi 22 Kasım’da gerçekleştirilecek

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Isparta kongresine canlı bağlantı ile katılması bekleniyor AK Parti Isparta kongresi 22 Kasım’da gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 7’inci olağan Isparta kongresine canlı bağlantı ile katılması bekleniyor. AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, programda bir değişiklik olmaması durumunda kongre için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Isparta’ya geleceğini belirterek, "Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdülkadir Özel ile genel merkezden katılımcılarımız da bizimle birlikte olacaklar” dedi.
AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nın 7’inci olağan kongresi 22 Kasım Pazar günü saat 12.00’da Işıkkent Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılması ve partililere yönelik konuşma yapması bekleniyor.

“Pandemi şartlarına uygun bir kongre olacak”
Kongre süreci hakkında konuşan AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, kongre hazırlıklarının pandemiye uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak sürdürüldüğünü belirterek, “Özellikle delege merkezli kongre planlıyoruz. Hava şartları müsait olsaydı açık alanda kongremizi yapmak istiyorduk ancak yine de geniş mekan olarak Işıkkent Kapalı Spor Salonu’nu seçtik. Hiçbir delege ve üyemizin sıkıntı yaşamaması için gereken kontrol mekanizmalarını oluşturacağız” dedi.

“Kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katılacak”
Programda bir değişiklik olmaması durumunda kongre için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Isparta’ya geleceğini ifade eden Zabun, “Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdülkadir Özel ile genel merkezden katılımcılarımız da bizimle birlikte olacaklar” dedi.
“7 yılın ardından Cumhurbaşkanımızın takdirini kazanmak büyük bir onurdur” diye konuştu.

"7 yılı dolduracağız"
Kendisinin üçüncü dönem için kongrede tekrar aday olduğunu kaydeden Osman Zabun, “AK Parti’nin bir siyaset geleneği vardır. Partimizin siyasi geleneğini belirleyen ilk baştan beri sayın Cumhurbaşkanımızdır. 2014 yılı Ocak ayı itibariyle il başkanlığı görevi bize verilmişti. 7 yılı dolduracağız. Bu sürede çok yoğun bir tempoyla çalıştık. 7 seçim yaşadık. Bu seçimlerde Isparta teşkilatlarımızla önemli başarıların altına imza attık. İl ve ilçe başkanlıkları bir emanettir. 7 yıllık süreçte yanlışımız, eksiğimiz olmuş olabilir ancak hiçbir yanlışın altına kasten imza atmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilatlarla yakından ilgileniyor. Kendi adıma üçüncü dönem süreci içerisindeyiz. 7 yılın ardından sayın Cumhurbaşkanımızın takdirini kazanmak zor bir iştir ama bu takdiri kazanmak da büyük onurdur. Bu onur sadece il başkanı olarak bana ait değil, teşkilatımıza ve AK Parti ailesine aittir” diye konuştu.

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