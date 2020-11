Banyosuz, toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren 7 kişilik aile yeni evlerine kavuştu

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde banyosu olmayan, her yağmurda akan toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren 4'ü çocuk, 7 kişilik aileye Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla yeni ev yaptırıldı. 15 günde tamamlanan ev aileye teslim edilirken, zorlu yaşam şartlarından kurtulan aile büyük mutluluk yaşadı.

Yalvaç'a bağlı Mısırlı köyünde bir süredir besicilik yapan ve krediyle büyükbaş hayvan alan Murat Yıldız, işleri ters gidince bankaya borçlarını ödeyemez duruma geldi. Murat Yıldız, 80 yaşındaki babası, annesi, eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak iş bulma umuduyla Antalya'ya gitti. En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 2 kız, 2 erkek çocuk, anne, dede ve babaanneden oluşan 7 kişilik aile tek katlı, üzeri branda ve toprakla kapatılmış 3 odalı kerpiç evde yaşamaya başladı. Banyosu bile bulunmayan evde 3 metrekarelik derme çatma bir mutfak, televizyonun bulunduğu geniş bir odada hep bir arada yatıp kalkan aile, tuvalet ihtiyaçlarını evin dışında bulunan çevresi tenekelerle kapatılmış yerde gideriyordu. İlkel şartlarda yaşam mücadelesi veren ailenin yardımına Isparta Belediyesi yetişti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatı üzerine aileye yeni bir ev yapılması için belediye ekipleri seferber oldu.

YENİ EVLERİNDE İLK GECE

7 kişilik Yıldız ailesi Isparta Belediyesi'nin 15 günde tamamladığı evlerinde yaşamaya başladı. Evin yapımına başlandığı gün Yalvaç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ailenin eşyalarının karşılanacağını duyurmuştu. Isparta Belediyesi'nin ev yapımına başlaması ile birlikte Yalvaç Kaymakamlığı da ailenin yardımına koştu. Kaymakam Murat Kahraman SYDV görevlilerine talimat vererek evin eşyalarının tamamlanmasını istedi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte eşyalar dün eve yerleştirildi ve dede Şakir Yıldız, babaanne Aysel, anne Emine ve 4 çocuk yeni evlerinde ilk gecelerini geçirdi.

'HER SABAH KALKTIM, EVİN ETRAFINDA DOLAŞIP ŞÜKRETTİM'

1946 yılından bu yana toprak damlı kerpiç evde yaşayan ve oğlunun işlerinin bozulmasıyla birlikte 4 torunu ve gelinini de yanına alan Şakir Yıldız (80), "Evin inşaatına başlandığı günden bu yana her sabah kalkıp evin etrafında döndüm durdum. Allah'ıma şükrettim. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bizim gibi zor durumda olan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yıldız'ın eşi Aysel Yıldız (56), "Allah'ım çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum bütün büyüklerime. Bugün evime girdim, ilk yemeğimi yaptım. Ev yıkıldığı gün Antalya'ya giden çocuklarım gelecek nasıl sevinecekler? Ağlayarak gitmişlerdi. Bize yardım eden bütün herkesten Allah razı olsun. Buyursun gelsinler bir çayımızı, kahvemizi içsinler" diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ

Daha 15 gün öncesi hepsi bir odanın içerisine serilmiş yer yatağında koyun koyuna yatan ve yağmurlu günlerde üzerlerine damlayan su damlacıkları yüzünden çoğu geceleri uyuyamayan Ezgi Ezel (14), Egemen (13), Nesrin Defne (7) ve Yahya Şakir (6) ranzalı şirin odalarını görünce mutluluktan uçtu.

Modern mutfağı ve banyosu da bulunan sıcacık yuvalarında kışı geçirecek olan 7 kişilik Yıldız ailesi önümüzdeki günlerde kendilerine bu konuda yardım elini uzatan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Yalvaç Kaymakamı Murat Kahraman'ı evlerinde ağırlayacak.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN

