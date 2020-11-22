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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta´da 3.8 büyüklüğünde deprem

DHA

Isparta´da 3.8 büyüklüğünde deprem


Taner ERDEMNurettin ARKAN/GELENDOST (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Gelendost ilçesi yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Isparta SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre merkez üssü Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.52'de, 5.9 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başta Gelendost merkezi olmak üzere çevresinde de hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı. Bölgede dün gece de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM UZMANI: PANİĞE GEREK YOK
Bölgede son 2 gündür meydana gelen yer sarsıntıları halk arasında korkuya neden oldu. Isparta SDÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu. Depremlerin Sarıidris fay hattında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bu fay en son 2007 yılında hareketlenmiş ve o tarihte 1 hafta boyunca 100'den fazla sarsıntıya neden olmuştu. Bu fayın üreteceği en şiddetli sarsıntı 5 şiddetini geçmez. O kadar büyük bir fay değil. Bu depremler yıkıcı değildir. Halkımızın panik yapmasına gerek yok" dedi.
AFAD: BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI
Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise deprem 3.6 büyüklüğünde açıkladı.  DHA-Genel Türkiye-Isparta Taner ERDEMNurettin ARKAN
2020-11-21 23:58:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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