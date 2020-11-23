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Gamze'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgilisine müebbet istendi

DHA

Gamze'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgilisine müebbet istendi


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)ISPARTA'da Gamze Esgicioğlu'nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (24) hakkında hazırlanan iddianamede 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, komşu M.K.'nin (30) ise delilleri gizlemekten 5 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Hasan Bölüm'ün aldatma yüzünden tartıştığı Gamze Esgicioğlu'nu göğsünden bıçakladığı, komşu M.K.'nin uyarmasına rağmen Bölüm'ün 112'yi aramaya direndiği, yaralı kızın 'Hastaneye gidelim' ve 'Nefes alamıyorum' dediği iddianamede yer aldı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı. Gamze Esgicioğlu'na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi belirlendi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Sanık Hasan Bölüm hakkında hazırlanan iddianame Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Gamze Esgicioğlu ile Hasan Bölüm'ün aynı evde yaşadığı, Esgicioğlu'nun çağrı merkezinde çalıştığı belirtildi. Olay günü Hasan Bölüm'ün, sevgilisi Gamze Esgicioğlu'ndan 300 lira alıp, üç arkadaşıyla birlikte dışarıda alkol aldığı, daha sonra Gamze ile yaşadıkları dairenin karşısındaki daireye geldikleri aktarıldı. Bir süre sonra Gamze Esgicioğlu'nun yanlarına geldiği, birlikte yemek yedikten sonra Gamze Esgicioğlu'nun, sevgilisi Hasan Bölüm'le yaşadıkları apart daireye geçtikleri belirtildi. Bir süre sonra Hasan Bölüm ile Gamze Esgicioğlu arasında aldatma konusu nedeniyle tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, Hasan Bölüm'ün, Esgicioğlu'nu göğüs üst bölgesinden bir kez bıçakla yaraladığı aktarıldı.
'HASTANEYE GİDELİM'
Olay sonrası Hasan Bölüm'ün karşı apartın kapısını çalarak M.K.'yi uyandırdığı, Gamze ile tartıştıklarını, genç kadının kanlar içinde olduğunu söylediği yer alan iddianamede, Hasan Bölüm'ün M.K. ile Gamze'nin yanına gittiği, burada M.K.'nin havlu ile genç kadının yaralı olan bölgesine tampon yaptığı, bu sırada bilinci açık olan Gamze Esgicioğlu'nun ise 'Hastaneye gidelim' dediği belirtildi. Hasan Bölüm'ün tekrar M.K.'nin yaşadığı daireye geçtiği, burada geldikleri aracın anahtarını aldığı, M.K.'nin ambulans çağırmasını istediği, Hasan Bölüm'ün 'Ne söyleyeceğiz?' diyerek 112'yi aramadığı belirtildi.
'KIZ ARKADAŞIM İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ'
Gamze'nin su istemesi üzerine M.K.'nin kendisine su verdiği, nefes alamadığını söylemesi üzerine de pencerenin yanına yaklaştırdığı kaydedilen iddianamede, M.K.'nin Hasan Bölüm'e tekrar 112'yi aramasını söylediğini, Hasan Bölüm'ün 'Ne diyeceğim' demesi üzerine M.K.'nin 'Ne söylersen söyle, 112'yi ara' dediği aktarıldı. Sonrasında Hasan Bölüm'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Kız arkadaşım intihar girişiminde bulunmuş, göğsüne doğru bıçak saplanmış, bir ekip gönderebilir misiniz? Lütfen hemen rica ediyorum. Lütfen şu an nefes almıyor. Biz geldik zaten müdahale ettik. Göğsüne doğru küçük bir çizik var. İçeride kan var" dediği aktarıldı. Bu görüşme sırasında Hasan Bölüm ile M.K.'nin, Gamze Esgicioğlu'nun taytını çıkarıp, eşofman giydirdiği, kanlı taytın ise M.K.'nin kaldığı dairedeki çamaşır makinesine konulduğu da iddianamede yer aldı. Bu sırada Hasan Bölüm'ün evdeki kan izlerini de silerek yok etmeye çalıştığı belirtildi.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ
Olayın yaşanması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefon ihbarında bulunulması arasında geçen sürenin 30 ila 45 dakika olduğu bilgisi de iddianamede yer alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Gamze Esgicioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlediği kaydedildi. İddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, M.K.'nin ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.
GELDİKLERİ OTOMOBİL KAMERAYA YANSIMIŞTI
Öte yandan, olayın yaşandığı gün aralarında Hasan Bölüm'ün de bulunduğu 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Görüntülerde, 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer almıştı.
İKİ SEVGİLİYİ GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
12 Ekim Pazartesi saat 19.30 sıralarında ise Gamze Esgicioğlu ve sevgilisi Hasan Bölüm'ün olayın meydana geldiği apartın hemen yanında bulunan markette birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Esgicioğlu'nun markete giriş anları yer aldı. Gamze Esgicioğlu'nun marketin önüne geldiği sırada, sevgilisi Hasan Bölüm'ün aparta doğru ilerlediği görüldü. Esgicioğlu, 2 çikolata ve 1 paket sigara aldıktan sonra marketin önüne gelerek Hasan Bölüm'ü beklediği, bir süre sonra yanında bir köpekle gelen Bölüm ile birlikte geldikleri yöne doğru gittikleri görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-11-23 13:46:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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