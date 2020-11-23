Isparta’da yerli tohum denemeleri 74 dekar alana 9 buğday ve 5 arpa çeşidi ekimi yapıldı

Isparta’da "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında 9 buğday ve 5 arpa çeşidinin ekimi yapıldı.

Isparta’da yerli ve milli tohum üretiminin arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı enstitülerce geliştirilen çeşitlerin çiftçilere ulaştırılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" projesi kapsamında, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Tekfen Tarımsal Araştırma'dan temin edilen 9 buğday ve 5 arpa çeşidi ile demonstrasyon kuruldu.

Proje, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin destekleriyle hayata geçirildi. Proje kapsamında, Ayten Abla, Şanlı, Tekfen 1013, Tekfen 2038, Tekfen 2064, Tekfen 2071 ekmeklik buğday, İmren, Eminbey, Dumlupınar makarnalık buğday ile Burakbey, Tosunpaşa, Bozlak, Zeynelağa ve Avcı arpa çeşitlerinin çiftçilere tanıtımı amacıyla merkeze bağlı Bozanönü Köyü'nde 74 dekar alanda ekim yapıldı. Ekimler sonrası ekipler, üreticileri bilgilendirdi.

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