Isparta’da öğretmenlerden 24 Kasım için ‘uzaktan çok sesli koro’ çalışması Öğretmenler Marşı’nı evlerinde seslendirip, koro oluşturdular

Isparta’da Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri ile Barida Kadınlar Korosu üyeleri, 24 Kasım için Öğretmenler Marşı’nı evlerinde seslendirdi. Öğretmenlerin evlerinde yaptığı çalışma birleştirilerek, çok sesli koro oluşturuldu.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri ve Barida Kadınlar Korosu üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenler ve koro üyeleri, kendi evlerinde oluşturdukları görüntüler eşliğinde Öğretmen Marşı’nı çok sesli koro çalışması olarak seslendirdiler. Genel müzik direktörü Ahmet Murat Gedikli önderliğinde düzenlenen marş, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından kurumsal ve sosyal medya sayfalarında paylaşılarak, tüm Türkiye'nin beğenisine sunuldu. Video kısa sürede oldukça ilgi gördü.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Abdullah Taner Türkcan, çalışmaya destek veren herkese teşekkür ederek, kenti en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti. Türkcan, “Tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

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