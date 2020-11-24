Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Isparta Belediyesi’nden yapılan açıklamada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya’nın ismini kullanarak, esnaf ve vatandaşlardan para toplamaya çalıştığı belirtilirken, bu tür taleplere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Telefonla arayan kişilerin , ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ ve ‘İzmir depremi için yardım’ toplamaya çalıştıklarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Arayan kişinin yardım için IBAN numarası verdiği tespit edilmiş olup, arayan numara ile ilgili de gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Gerek Isparta Belediyesi, gerek Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımız tarafından hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ad altında yardım talebinde bulunulmamaktadır. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile başkan yardımcılarımız adına yardım talebinde bulunan kişi veya kişilere kesinlikle itibar edilmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

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