Isparta’da karayolları kış önlemleri masaya yatırıldı Vali Seymenoğlu: “Ticari olmayan araçlara da kış lastiği kullanmayı tavsiye ediyorum”

Isparta’da kış mevsimi öncesinde karayollarında alınan tedbirlerle ilgili toplantıya katılan Vali Ömer Seymenoğlu, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık’ta başlayacağını belirterek, ticari olmayan tüm araçlara da mal ve can güvenliği açısından kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.



Kış aylarında trafikte alınan tedbirlerin ve yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği “Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon” toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Karayolları, Orman ve DSİ Bölge Müdürlüğü temsilcileri, İl Özel İdaresi yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile meslek odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte alınacak tedbirler ile kış hazırlık çalışmaları hakkında birer sunum yapıldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi sunumlarında, kış tedbirleri kapsamında görev yapacak iş makinaları ve personel sayıları hakkında bilgi aktarırken İl Emniyet Müdürü Metin Akay ise yapılacak denetimlerin yanı sıra kar yağışından dolayı kapanabilecek yollara karşın belirlenen alternatif güzergâhlar hakkında bilgi verdi. Sunumlarda, kar yağışı olması durumunda önceden belirlenen kritik güzergâhlarda çalışmaların daha yoğun yapılacağı da aktarıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, trafikte alınacak kış tedbirlerinin en önemli noktasının daha önceki yıllarda olduğu gibi ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışması olduğuna vurgu yapan Vali Seymenoğlu, vatandaşların can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir kurumun sorumluluk alanı olup olmadığına bakmaksızın olaylara müdahale edeceğini belirtti.

Toplantıda tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2020 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu ancak ticari olmayan tüm araçların da can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanmalarının tavsiye edildiğini söyledi.

Ardından toplantıda hazır bulunan katılımcılar tek tek söz alarak görüş ve önerilerini ileterek yapacakları çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi.

