Başkan Başdeğirmen: “Belediyelerimizle işbirliği içinde vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe ve belde belediye başkanlarına ziyaretini sürdürüyor. AK Partili Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu kapsamda MHP’li Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala’yı makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Başkan Başdeğirmen, “Isparta Belediyesi olarak tüm ilimizin neresinde hangi belediyemiz varsa o belediyelerimizle işbirliği içerisinde olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz” mesajı verdi.

“Güzel beldemize layık olduğu her türlü hizmeti yapmaya hazırız”

Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarelerde bulunduklarını aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Misafirperverliği için Ramazan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da sayın başkanımızın bizlerle ilgili talepleri olduğu sürece bizlerde yanında olup bu güzel beldemize layık olduğu her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Devletimizin bize vermiş olduğu imkanları devletimizin kurmuş olduğu bu güzel yerlerde vatandaşlarımızla paylaşmak bizimde arzumuzdur. Bu konuda bize düşen ne vazife varsa sayın başkanımızla beraberiz, her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güzel günlerde yüce Rabbim bizleri beraber olmamızı nasip eylesin” dedi.

Şahsı ve belde halkı adına ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala da, ziyaretin kedisi için bir sürpriz olduğunu ve centilmenlik taşıdığını dile getirdi.

“Allah ayağına taş değdirmesin”

Isparta Belediyesinin, abi belediye olduğunu ve abiliğini de gösterdiğini anlatan Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, bugüne kadar kendisini hiçbir il belediye başkanının ziyaret etmediğini belirtirken, “Bu Şükrü Başdeğirmen’in bir ayrıcalığı olsun. Ama eminim ben, Şükrü Başkanım buradan hariç bütün Isparta’nın tamamını gezecektir. Sadece buraya ayrıcalıklı gelmemiştir diye düşünüyorum. Bugün değilse, yarın, öbür gün bu Isparta’nın tamamını bir hilal gibi gezeceğinden eminim. Bunu hem Ispartalılar bilsin, zaten bildi ki, seçtiler. Onun için kasaba adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, Allah ayağına taş değdirmesin diyorum. İstişare edersek birbirimize dokunursak daha güzel şeyler yaparız. Eksikliklerimizi birlikte görürüz. Sizin görmediğinizi biz, bizim görmediğimizi siz görebilirsiniz. Başarılı oluruz diye düşünüyorum. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

Pandemi sürecine de değinen Başkan Pala, bu kötü günlerin geçeceğini de belirterek, “Biraz önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında önümüzdeki aralık ayında bu aşıların peyder pey yapılacağı yönünde açıklamaları vardı. İnşallah en kısa sürede de bu hastalıktan kurtuluruz diyorum” ifadelerinde bulundu.

