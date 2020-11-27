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8 çocuğa istismar suçlamasıyla tutuklandı

DHA

8 çocuğa istismar suçlamasıyla tutuklandı


Nurettin ARKAN/YALVAÇ (ISPARTA) (DHA) ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Ahmet Ş. (51), yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlçeye bağlı Celeptaş köyünde yaşayan 4 erkek çocuk sahibi Ahmet Ş.'nin, köy halkının kayısı hasadı için bahçelere gitmesini fırsat bilerek, sokakta oynayan çocukları evine götürdüğü ve cinsel içerikli videolar izlettiği öne sürüldü. Şüphelinin aynı zamanda çocukların iç çamaşırlarını çıkarıp cinsel organlarının fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.
ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ANLATMASIYLA OLAY ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre, Ahmet Ş.'nin cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan bazıları, durumu ailelerine anlattı. Olayı duyunca şok geçiren anne babalar, jandarmaya şikayetçi oldu. E.K ve C.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin cep telefonuna ise el konuldu.
CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
Ahmet Ş.'nin Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelenen telefonunda, çok sayıda cinsel içerikli video ile söz konusu çocukların cinsel organlarının fotoğraflarının olduğu tespit edildi.
Yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ahmet Ş., dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Ş., Yalvaç T tipi Cezaevi'ne gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Yalvaç Nurettin ARKAN
2020-11-27 10:51:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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