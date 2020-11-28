Isparta’da ev karantinasından kaçıp ‘idare ediverin’ diyen kişi ekipleri şaşırttı

Isparta’da Covid19 vakası ile temaslı olan H.Ş. isimli erkek şahıs ev karantinasından kaçıp, dışarı çıktı. Ekiplerin kontrolü sırasında evde bulunamayınca telefonla ulaşılan H.Ş., ‘Markete gittim, idare ediverin’ dedi.

Isparta’da İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekipleri, Covid19 vakaları ile temaslı kişilerin ev karantinası kurallarına uyup, uymadığı konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Zafer Mahallesi’nde denetim gerçekleştirdi. Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal’ın da katıldığı denetimde ilginç bir olay yaşandı. Covid19 vakası ile temaslı olan ve 1 Aralık 2020 tarihine kadar ev karantinasında olması gereken 36 yaşındaki H.Ş. isimli erkek şahıs ikametinde bulunamadı. Bunun üzerine ekipler H.Ş.’ye telefonla ulaşarak, nerede olduğunu sordu. Bu soruya H.Ş., “Markete gittim, gidecek başka kimsem yok, idare ediverin” şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt karşısında ekipler şaşkına döndü. Yaklaşık yarım saat ikamet önünde bekleyen ekipler, H.Ş.’nin gelmemesi üzerine tutanak tutarak, oradan ayrıldı.

“O kadar açıklamaya rağmen vatandaş halen sorumsuz”

Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, yaşanan bu ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, sitem etti. H.Ş.’nin evinin önünden fotoğraf paylaşan Gürdal, “Filyasyon denetim görevlisi olarak bu gün yine sahada idik. Toplumun ve çoğunluğun sağlığını riske sokan birinci derece yakınım dahi olsa görev yapmama engel olamaz. Devletin en büyüğü olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sağlık bakanı, içişleri bakanı kendilerini parçalıyorlar. Televizyonlarda izolasyona tabi olanlar ‘karantinaya uysun’ diye her kanalda sağlık bilim adamları açıklama yapıyorlar ama vatandaş hala sorumsuz” dedi.

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