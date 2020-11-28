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Isparta’da karantinayı ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi

İHA

Isparta’da karantinayı ihlal eden 20 kişi yurda yerleştirildi

Isparta’da HES kodu sorgulamalarında son bir hafta içerisinde karantina şartlarını ihlal ettiği tespit edilen 20 kişi yurda yerleştirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 Kasım’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile alışveriş merkezlerine girişlerde Hayat Eve Sığar(HES) kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu uygulamasında karantina şartlarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler kalan sürelerini geçirmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda kentte son bir haftada HES kodu sorgulaması sonucu 20 kişi karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle yurda götürüldü. Ayrıca bu kişilere idari para cezası uygulandı.
Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 30 Kasım’dan itibaren tüm kamu ve özel bankalara girişlerde HES kodu sorulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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