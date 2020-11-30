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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

İHA

Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

Isparta Belediyesi tarafından, şehrin en işlek merkezlerinden birisi olan ve yeni düzenlenen Kaymakkapı Meydanında görme engelliler için kılavuz yol çalışması yapıldı.
Isparta Belediyesi ‘Aramızda engel yok’ diyerek çıktığı yolda, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapımı yeni tamamlanan ve şehrin modern yüzü haline gelen Kaymakkapı Meydanında görme engelliler için 400 metre uzunluğundaki kılavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz de engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gökgöz, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda ‘Aramızda Engel Yok’ sloganıyla çıktığımız yolda Kaymakkapı Meydanında görme engelli arkadaşlarımız için kılavuz yolları oluşturuluyor. Bende engelli bir vatandaş olarak başkanımızın verdiği talimatlar ve yetki doğrultusunda bu çalışmaları yapmaktan mutluyum, gurur duyuyorum. Bu konuda çalışma yapan başkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Engelsiz bir Isparta oluşturabilme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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