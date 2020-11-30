Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

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Isparta’da jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nca 2128 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde toplam 54 gram eroin, 2 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan, 3 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde imal/ticaretinden işlem yapıldı.

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