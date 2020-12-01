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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı

İHA

Isparta Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibariyle başladığını hatırlatarak, “Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük” dedi.
Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasına 1 Aralık tarihi itibariyle başlandı. Uygulama 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, sürücüleri uyararak ticari araçlar için 1 Aralık’tan itibaren zorunlu kış lastiği takmamanın cezasının 776 TL olduğunu hatırlattı. Başkan Yücedağ “Ülkemizde şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari otomobillerin 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği takması zorunlu. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan bu araçlara 776 TL ceza yazılacak. Ancak bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Kış lastiği takmamanın cezası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ise yeniden değerleme oranında artacaktır” dedi.
Tüm araçlar kış lastiği taktırmalı
Trafikte ticari araçlar kadar özel araçların da risk taşıdığını ve bu yüzden kış lastiği konusunda çok dikkatli olunması gerektiğin altını çizen Başkan Yücedağ, “Gizli buzlanma, yağışlar, yolların kayganlaşması vs gibi risk faktörleri ülkemizdeki tüm araçları etkiliyor. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla. Karlı ve buzlu havalarda yaşanan kazalar genellikle bir ve birden fazla aracın çarpışması şeklinde meydana geliyor. Bu sebeple ticari ya da özel araç demeden tüm vatandaşlarımız kış lastiği kullanımına dikkat etmeli. Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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