Milli Okçu, kendi kulübünü kurdu

Milli Okçu Gizem Kocaman Bülbül, Isparta’da kendi kulübünü kurdu.Yıllarca milli takımda Türkiye, Avrupa ve Dünya derecelerine imza atan Milli Okçu Bülbül, şimdi Isparta’da kurduğu kulübünde genç yetenekleri keşfetmek için çalışmalarına başladı.



“Bu çocuklar bizim geleceğimiz”

Aktif sporculuk hayatının ardından antrenörlüğe adım atan Okçuluk Eğitmeni Gizem Kocaman Bülbül, Ata sporu okçulukta Isparta’nın bölge, Türkiye ve yurt dışında dereceler elde etmesi için kulüpleştiğini dile getirdi. Okçuluk sporunun temel eğitimini verdikten sonra kulüplerinin bünyelerini aldıklarını belirten Bülbül, “Okçuluk sporunda oyuncuları farklı kılan en önemli özellikler koordinasyon, dikkat ve nişan alabilme yeteneğidir. Gerçek bir ata sporu olarak tarihimiz içinde yer alan, tüm dünya ülkelerinin ciddi araştırmalar yaptıkları Türk Okçuluğu, son yıllarda hızlı bir sportif kalkınma modeli sergiledi. Yapılan ciddi planlama ve spor teşkilatımızın sağladığı önemli destek sayesinde bugün Türk Okçuluğu ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmenin gururunu duymakta. Dünyanın hemen her köşesinde yarışan okçularımız, özellikle son yıllarda başarılı sonuçlar sayesinde, var olan olanaklarla çok iyi şeyler yapılabileceğini kanıtladılar. Bizlerde yıllarca milli takımda ülkemizi başarıyla temsil ettik. Şimdi yeni yetenekleri keşfedip Isparta’yı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştireceğiz” dedi.

Antrenör Bülbül, ayrıca 7’den 70’e okçuluk kurslarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

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