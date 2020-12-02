Isparta’da aranan 128 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan toplam 128 kişiyi yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 130 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde aralarında, “Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “Hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.Ö., “Kasten öldürme” suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G., “Zimmet” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.V., “Yaralama” suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç. ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan E.Y. isimli şahısların bulunduğu toplam 128 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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