Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 spor, evinde Yalovaspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal xx, Yunus Yıldız xx, Abdülkadir Anıl Yılmaz xx
Isparta 32 Spor: Gökhan x, Arif x (Burak Sarı dk. 85 ?), Efşan x, Kadir x, Kaan x (Mustafa Diler dk. 85 ?), Semih x, Serdar x (Emre Bozatlı dk. 72 x), Mustafa Acar x (Bekir Karadeniz dk. 55 x), Volkan x, Emir Kaan x, Nurettin Çakır xx
Yalovaspor: Ahmet xx, Fatih xx, Osman xx, Erhan Bal xx, Oğuzhan xx (Cenk Kuşcu dk. 87 ?), Alperen Topçular xxx, Mehmet Murat xx, Emrah xx (Salih Kaplan dk. 76 x), Onurcan Küçük x, Yakup Kayış xx, İbrahim Anıl x
Goller: Alperen Topçular (dk. 23 ve 51) (Yalovaspor), Nurettin Çakır (dk. 35) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Arif Birşen, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor), Onurcan Küçük, Emrah Şahinçiftçi, Yakup Kayış (Yalovaspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.