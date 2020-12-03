Eğirdir Gölü’nde 820 adet kerevit pinterine el konuldu

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü açıklarında tespit edilen toplam 820 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

İç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından 12 Aralık tarihlerinde Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde; Eğirdir İlçesi KarabağlarMahmatlar açıkları ile Gelendost İlçesi HacılarGelendost Balıkçı Evi açıklarında tespit edilen 820 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu. El konulan pinterlerin içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edilirken, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamad, "Kerevit popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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