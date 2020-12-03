Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Engellilerimize karşı fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Engellilerimize karşı fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim”

İHA

Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Engellilerimize karşı fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, şehirdeki engellilerin kullanımına yönelik 100 adet akülü tekerlekli sandalye, 40’ar adet konuşan saat, konuşan tansiyon aleti, görme engelli bastonu, görme engelliler için kitap ve yine 60 adette okuma kitabı hediye etti.
Isparta Belediyesi tarafından Kovid19 tedbirleri gözetilerek çok dar kapsamlı olarak belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendileri için 3 Aralık’ın sadece farkındalık olması ile alakalı öneminin bulunduğuna işaret ederek, “365 günün tamamında da engellilerimiz bizim canımızdır, her şeyimizdir” dedi.
“Empati yapalım”
Engelli olmanın, empati yapmanın çok zor olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Empati yaptığınız zaman bu engelin ne olduğunu anlamak, insanlara biraz daha farklılık getiriyor. Empati yapalım. Engellilerimiz, hastalarımız, zor durumda olanlar için bir empati yaparsak biz onları çok daha iyi anlarız. Onları anlamak için onlarla beraber olmak lazım. Birçok sorunlarını beraber istişare yapabilmemiz lazım ve engelsiz bireylerimizin, engelli bireylerimize karşı olan sevgi ve saygısını artırmamız lazım” dedi.
Başkan Başdeğirmen, engellilere karşı zaman zaman olumsuz tavırlar sergilendiğini hatırlatarak, “Lütfen ne olursunuz, engellilerimize karşı candan, fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim. Engellilerimiz, engelleriyle hayata tutunmaya çalışıyorlar. Eğer bizde kendilerine zorluklar çıkarırsak bizde Allah katında da, kul katında da suçlu oluruz” diye konuştu.
“Benim bu sandalyeye ihtiyacım var diyen herkese ulaşıyoruz”
Göreve geldiklerinden buyana 100’ün üzerinde akülü engelli tekerlekli sandalye ile birlikte yine konuşan saat, konuşan tansiyon aleti, görme engelli baston, kitaplar ve çok değişik ihtiyaçların dağıtıldığını belirten Başdeğirmen, engellilerle her türlü ortamda birlikte olduklarını aktararak, belediye olarak engellilere yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Bugünde 100 akülü tekerlekli araç ile birlikte değişik ihtiyaçların engellilerle buluşturulduğunu anlatan Başdeğirmen, “Benim bu sandalyeye ihtiyacım var diyen herkese ulaşıyoruz. Ulaşamadığımız engellilerimiz varsa lütfen bize bildirin” dedi.
“Her zaman yanlarındayız”
Pandemi dolayısıyla Isparta’daki 26 derneğin başkanları ile bugün bir araya gelemediklerini kaydeden Başdeğirmen, tüm dernek isimleri ve başkanlarının isimlerini kürsüden tek tek okuyarak yaptıkları çalışmalar ve belediye ile işbirlikleri ve istişarelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başdeğirmen, “Bugün bizlerle birlikte olmak isteyen engelli derneklerinin başkanları gönül koymasınlar. Kendilerinin ne kadar fedakarca çalıştıklarını, proje oluşturduklarını ve bizlere sorunları aktardıklarını biliyoruz, bunun için teşekkür ediyorum. Bu derneklerimizin başkanlarıyla ve engellilerimizle belediye olarak, şahsım ve ailemle yanlarında olduğumu söylemek istiyorum.” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de ilk kez işitme engellilerimizin kullandığı şeffaf maskeyi biz ürettik”
Pandemi sürecinde en çok sorun yaşanan konulardan birisinin de işitme engellilerin kullandığı maskeler olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Türkiye’de ilk kez işitme engellilerimizin kullandığı şeffaf maskeyi biz ürettik. Üreten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu maskelerden bize talepte bulunulan özel ve kurumlar oldu. ‘Ücreti karşılığında alabilir miyiz?’ dendi. Hiçbirinden bir ücret almadan hepsine de maskeleri ulaştırdık. Evlerinden çıkmakta zorlanan engellilerimizin maske, kolonya, dezenfektan ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıksız teslim ettik. Bundan dolayı bizler çok mutluyuz. Belediye olarak yapmamız gereken bir çalışmayı layıkıyla yaptığımız inancındayız. Sizlerde bizlere destek olun, ulaşamadığımız, yetişemediğimiz, duyamadığımız, bilemediğimiz yerlerdeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızı bizlerle buluşturun. Sizlerden isteğimiz budur” görüşlerinde bulundu.
‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Şu anki yapmış olduğumuz çalışmaları devletimizin bize vermiş olduğu yetki, güç ve kaynaklarla yapıyoruz. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Liderimiz dünyanın en büyük lideri. Her zaman için ihtiyaç sahibi, fakir olanın, zor durumda olanın yanında. Sadece ülkemizde değil, ülkemiz dışındaki kandaşlarımızla da beraber. Her zaman mazlumun yanında olan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Bizlere de, dışarıdaki tüm insanlara da çok destek veriyor. Mazlumun, ihtiyaç sahibinin her zaman yanında, ne zaman ihtiyaç olursa dimdik ayakta. Allah, Cumhurbaşkanımıza da hayırlı uzun ömürler nasip etsin” ifadelerinde bulundu.
Akülü tekerlekli araçlarını teslim alan engelli bireylerde yaşadıkları mutlulukları dile getirdiler. Engelli bireyler, “Evlerimizden rahatlıkla dışarı çıkabileceğiz, bu çok güzel bir şey. Engellilere acımak değil, böyle yardımda bulunulması çok iyi. Allah razı olsun. Bu engelli aracım çok rahat, önceki çok eskiydi, kullanamıyordum. Mutluyuz, güzel bir arabamız oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Valisi Seymenoğlu: “Engellilik herkesçe desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: “Engellilik herkesçe ...
Eğirdir Gölü’nde 820 adet kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde 820 adet kerevit pinterine el ...
Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından vatandaşlara önemli uyarı “Bağışıklık sistemime çok güveniyordum ama öyle olmadı. Evde kalma imkanı olan herkes mümkünse evde kalmaya devam etmeli” “Düşmanımın bile Kovid-19 olmasını istemem”
YEREL HABERLER Covid-19 tedavisi gören belediye başkanından ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den 3 Aralık ...
3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Yalovaspor: 2
YEREL HABERLER 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Yalovaspor: 2
Isparta’da aranan 128 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 128 şahıs yakalandı
Çetince köyünde 1,5 yılda 6’ıncı muhtar göreve başladı, köylüler bu duruma şaştı kaldı Köylülerin birçoğu yeni muhtarın kim olduğunu bilmiyor Çetince Muhtarı Abdurrahman Yarmalı: “Bu görevi beklemiyordum”
YEREL HABERLER Çetince köyünde 1,5 yılda 6’ıncı muhtar göreve ...
6 gün önce kayboldu, kayıp battaniyesi cinayet şüphesine neden oldu
YEREL HABERLER 6 gün önce kayboldu, kayıp battaniyesi cinayet ...
Isparta’da 5 gündür haber alınamayan adam için AFAD ve Jandarma alarma geçti Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan 100 kişilik ekip, kaybolan adamı arıyor Oğul Hüseyin Özbay: “Babamdan Cuma günü saat 19.00’dan beri haber alamıyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da 5 gündür haber alınamayan adam için AFAD ...
Milli Okçu, kendi kulübünü kurdu
YEREL HABERLER Milli Okçu, kendi kulübünü kurdu
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza ...
Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali Yardımcılığına atandı
YEREL HABERLER Senirkent Kaymakamı Alay Yazıcı, Muş Vali ...
Isparta’da bir köy karantinaya alındı Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor
YEREL HABERLER Isparta’da bir köy karantinaya alındı Jandarma ...
Isparta’da pazar esnafına HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Isparta’da pazar esnafına HES kodu denetimi
Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ücretini mektupla gönderdi Şoförün örnek hareketine duygulandıran karşılık Şoförün ücretsiz binmesine izin verdiği yolcu, köyüne gidip parayı mektupla gönderdi Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Daşdöner: “Kimseyi yolda bırakmayız ama bu mektubun topluma örnek olması gerekir”
YEREL HABERLER Parası olmadan kabul edildiği halk otobüsünün ...
Isparta Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Isparta Şoförler Odası’ndan kış lastiği uyarısı
Eğirdir Gölünde kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölünde kerevit pinterine el konuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X