Eğirdir Gölü ikiye bölünmeyle karşı karşıya Dr. Erol Kesici: “Göl korunmazsa yakın zamanda parçalanabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir Gölü ikiye bölünmeyle karşı karşıya Dr. Erol Kesici: “Göl korunmazsa yakın zamanda parçalanabilir”

İHA

Eğirdir Gölü ikiye bölünmeyle karşı karşıya Dr. Erol Kesici: “Göl korunmazsa yakın zamanda parçalanabilir”

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nün en dar kısmı olan Kemer boğazında genişlik 1.8 kilometreden 1.2 kilometreye kadar düştü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün korunmaması durumunda bu bölgede yakın bir zamanda parçalanma yaşanabileceğini belirtti.
Eğirdir Gölü’nde yaşanan kuraklık her geçen gün daha da artıyor. Gölde yaşanan kuraklık su seviyesinde yapılan ölçümlerle de belli oluyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, gölün en dar kısmı olan Kemer boğazındaki kuraklığa dikkat çekti. Dr. Kesici, bu bölgede 1.8 kilometre olan genişliğin kuraklık nedeniyle 1.2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.

“Göl su seviyesi en çok bu bölgede çekildi”
Göl su seviyesinin en çok Kemer boğazı kısmında çekildiğine dikkat çeken Dr. Erol Kesici, “Son yıllarda su seviyesinin giderek azalmasıyla birlikte gölün en dar kısmını oluşturan, daha önceki yıllarda 1.8 kilometre mesafede olan doğu ve batı kesimin arasındaki kesim 1.2 kilometreye kadar düşmüştür. Gölün batı kısmındaki GelendostYenice ile doğu kısmındaki SenirkentAkkeçili kısmında balıkçılar bel hizasında yürüyerek karşıdan karşıya geçebilmektedir. Tekneler burada çalışmamaktadır. Çünkü batık kısımdır ve tekne motorları burada çalışmıyor. Bu çevrede çok sayıda kamış, sazlık ve adacıklar meydana gelmiştir” dedi.

“Göl korunmazsa parçalanabilir”
Bölgede su seviyesinin 1 metreye kadar düştüğünü ifade eden Kesici, bu nedenle ekolojik tahribatın da yaşandığını söyledi. Kesici, “Yakında bu alanın kopması söz konusu olacaktır. Hoyran çanağının sazlık alanlarının artmasıyla birlikte göl korunmazsa ayrı bir göl haline gelmesi ve gölün parçalanması söz konusu olacaktır” diye konuştu.

“Gölün korunma yöntemleri bilimsel olarak mümkündür”
Gölün korunmasıyla ilgili görüşlerini açıklayan Dr. Erol Kesici, “Eğirdir Gölü Havzasında, gölün yok edilen ekolojik yapısı, doğal dengesi ve hidrolojik seviyesinin korunmasının yöntemleri bilimsel olarak mümkündür. Bilim insanlarının çalışmalarının sonuçları göz ardı edilmeden uygulanması gerekmektedir. Tüm bu sorunlar nedeniyle havzada ürün kaybının yanı sıra sağlık sorunlarının da neden olduğu bilinmektedir. Gölün suyunun kirli olması ve içme suyu olması nedeniyle gölün plaj olarak kullanımı tekrar gözden geçirilmelidir. Göl kıyı alanlarında suların çekilmesi nedeniyle kıyı kesimleri yasal olmayan tarım ve yapı alanlarına dönüştürülmekte göl kıyı alanları adeta kamu yararı adında işgal edilmektedir. Eğirdir Gölü Özel Hükümleri bunun yasal olmadığını bildirmektedir. Göl çevresinde tarım politikaları mutlaka gözden geçirilmelidir. Daha az suya ihtiyaç gösteren üretim dokusu ve salma su yasaklanarak, damla su sistemlerine ve su kayıplarını değerlendirilmelidir. Hesapsızca alınan göl suyu bitince tarım durma noktasına gelecektir. Aynı zamanda tarımda öncelikle iyi tarım ve sabırla mümkün olabilecek olan organik tarıma geçilebilir. Göldeki su ürünlerinin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması da popülist yaklaşımlarla değil öncelikle gölün temizlenmesi ve doğal yapısının kazandırılmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta sokakları, kısıtlamada sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Isparta sokakları, kısıtlamada sessizliğe büründü
Kendisini gözaltına almaya gelen polisi şehit eden katil Isparta'da defnedildi
YEREL HABERLER Kendisini gözaltına almaya gelen polisi şehit eden ...
Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, güvenlik önlemleri altında Isparta’da defnedildi
YEREL HABERLER Polisi şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş, ...
Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike: İkiye bölünüyor
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike: İkiye bölünüyor
Isparta'da Halı ve Kilim Müzesi ziyaretlere kapatıldı
YEREL HABERLER Isparta'da Halı ve Kilim Müzesi ziyaretlere kapatıldı
Kaçak avcıları yakalayan orman memuru, 50 metrelik uçuruma düştü
YEREL HABERLER Kaçak avcıları yakalayan orman memuru, 50 metrelik ...
Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan düştü Isparta’da yaklaşık 70 metre yükseklikten düşen av koruma memuru, 4 buçuk saatlik süren operasyon sonucunda kurtarıldı
YEREL HABERLER Av koruma memuru, görev dönüşünde uçurumdan ...
Isparta’da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ekiplerinde görevlendirilebilecek
YEREL HABERLER Isparta’da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ...
Isparta’da 2 kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Isparta’da 2 kaza kameralara yansıdı
Kaçak avcıları yakaladıktan sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kaçak avcıları yakaladıktan sonra dönüş yolunda ...
Isparta’da 6 gündür kayıp olan Mustafa Özbay’ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Isparta’da 6 gündür kayıp olan Mustafa Özbay’ı arama ...
Eğirdir’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eğirdir’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
MHP Isparta teşkilatından işaret diliyle “Engelsiz dünya için sen de bir adım at” mesajı İl Başkanı Sönmez: “Engellilerimizin yaşadıkları sorunlar hepimizin ortak sorunudur”
YEREL HABERLER MHP Isparta teşkilatından işaret diliyle “Engelsiz ...
Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü tekerlekli sandalye hediye etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Engellilerimize karşı fedakarca, hoşgörülü davranmamız gerektiğini bilelim”
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi yürüme engellilere 100 adet akülü ...
Isparta Valisi Seymenoğlu: “Engellilik herkesçe desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: “Engellilik herkesçe ...
Eğirdir Gölü’nde 820 adet kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde 820 adet kerevit pinterine el ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X