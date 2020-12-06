Besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş telef oldu

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir besihanede elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka köyündeki Bahattin Gürocak'a ait besihanede meydana geldi. Yaklaşık 20 büyükbaş hayvan bulunan besihanede, henüz bilinmeyen nedenle hayvanlar elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edip hemen akımı kesen Gürocak, yaptığı kontrolde hayvanlarından 7'sinin telef olduğunu belirledi.

Gürocak, olay sonrası büyük üzüntü yaşarken, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-12-06 09:42:37



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