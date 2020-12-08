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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 gündür kayıp Mustafa Özbay aranıyor

DHA

12 gündür kayıp Mustafa Özbay aranıyor


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, 12 gün önce kaybolan Mustafa Özbay'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.
Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulundu. Geçen hafta jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmalarında bulundu ancak bir sonuç elde edilemedi. Mustafa Özbay'ı arama çalışmaları 12'nci günde de devam etti.
Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Mustafa Özbay'ın öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesini ortaya çıkardı. Özbay için jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Köyün çevresi ile seralar ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi aranıyor. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, 12 gündür herhangi bir ize ulaşılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-12-08 14:23:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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