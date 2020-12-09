Yazılı Kanyon eşsiz güzelliği ile görsel şölen sunuyor 600 hektarlık alanda renk cümbüşü

Isparta’da bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, bu mevsimde büründüğü güzellikle ile adeta görsel şölen sunuyor.

Her mevsim bambaşka güzelliğe bürünen Yazılı Kanyon bu mevsimde de görülmeye değer güzellikte. Sütçüler İlçesi’ne 20 km uzaklıkta bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, 600 hektarlık bir alanı kapsıyor. Harika bir yürüyüş parkuruna sahip kanyonun yan duvarlarında Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar bulunuyor. Bu yazıtlar nedeniyle kanyona “Yazılı Kanyon” deniyor.

Tabiat parkı, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile seyrine doyum olmayan eşsiz doğal güzellikleriyle turistlerin sürekli ziyaret ettiği bir yer. Tarihi “Kral Yolu”nun da geçtiği kanyon, tapınak ve kaya yazıtları ile tarihi öneme sahip. Aziz Paul’un Perge'den Pisidia Antiokheia’ya giderken bu kanyondan geçtiği biliniyor.

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