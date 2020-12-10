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Gül posasından kozmetik sektörüne hammadde üretildi

DHA

Gül posasından kozmetik sektörüne hammadde üretildi


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)TÜRKİYE'nin gül bahçesi Isparta'da, SDÜ öğretim görevlisi ve eczacı Ahmet Arif Kurt, gül yağı üretimi yapıldıktan sonra yüzde 90'ı çöpe giden gül yaprakları posasından kozmetik sektöründe kullanılmak üzere hammadde üretti. Ahmet Arif Kurt, "Gül yağından elde edilen yıllık gelirin 15 milyon dolar civarında olduğu düşünülürse gül posasından da milyonlarca dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz. Her yıl büyük bir emekle üreticilerin yetiştirdiği gül çiçeği için ayrı bir gelir kapısı açıldı. Gül üreticileri için ayrı bir gelir kaynağı olacak" dedi.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve eczacı uzmanı Ahmet Arif Kurt, geliştirdiği 'Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi' isimli proje ile gül posasından kozmetikte kullanılmak üzere hammadde üretti. Eczacı uzmanı Kurt, projenin ihracat katma değerinin artırılması, inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve sanayiüniversite iş birliği amacıyla gül posasından kozmetik hammadde üretilmesi amacıyla yapıldığını söyledi.
BİNLERCE TON GÜL POSASI ATILIYORDU
Projenin hayata geçirilmesi sürecine anlatan Kurt, "Isparta bölgesinde mayıstemmuz ayları arasında 10 bin ton civarında gül çiçeği toplanmakta ve bölgede bulunan gül yağı fabrikalarında işlenmektedir. Sonuçta ihracat olarak kozmetikte elde edilmek üzere hammadde olarak gül yağı elde edilmektedir. Bu 10 bin ton gül çiçeğinden sadece 10 binde 2 civarında ihracat yapacak hammadde elde ediliyor. Geriye kalan binlerce ton gül posası atık çevreye bırakılmaktadır. Ben eczacı bir akademisyen olarak bu durumu gördüğümde 'kozmetik bir hammadde olarak kullanılabilir mi?' diye ilk başta çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucunda gül posası ve suyunun yüksek oranda birçok özelliklere sahip olduğunu belirledik. Sağlık Bilimleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden diğer ekip arkadaşlarımızla formülasyonlarımızı geliştirdik. Kozmetik formülasyonlara katkısını inceledik. Sonuçta formülasyonların fiziksel stabilizesi açısından herhangi bir olumsuzluk olmadığı gibi, biyolojik davranışları bakımından olumlu katkıları oldu. Ayrıca formülasyonlarda ekstra yardımcı maddelerin kullandırılmaması dolayısıyla formülasyonun basitleştirilmesine katkıda bulundu" dedi.
DOĞAL BİR ÜRÜN
Gül posasında mikrobiyolojik testlerle de gözlemler yaptıklarını aktaran Ahmet Arif Kurt, "Bu kozmetik hammaddenin özelliği doğal bir ürün olmasıdır. Çünkü doğrudan gül çiçeklerinden elde edilen posadan üretilmektedir. Bu hammaddenin Isparta'da üretilecek olması, Türkiye'ye ait hammadde olması, pandemi sürecinde yaşadığımız durumlar bize gösterdi ki elimizde bulunan hammaddeler, kendi üretebildiğimiz hammaddeler tedarik zincirinde yaşanan problemler, bir hammaddeye sahip olmanın önemini gösterdi. Bu noktada sonuç olarak bu ürün ile Isparta bölgesinde gül sanayi için gül yağı ile birlikte alternatif olarak hammadde üretmiş olacağız" diye konuştu.
'MİLYONLARCA DOLAR GELİR ELDE EDİLECEK'
Gülün işlenmesinin ardından posasının binlerce ton atık olmak üzere çevreye bırakıldığını kaydeden Kurt, şöyle devam etti:
"Gül yağından elde edilen yıllık gelirin 15 milyon dolar civarında olduğu düşünülürse gül posasından da milyonlarca dolar gelir elde edileceğini düşünüyoruz. Her yıl büyük bir emekle üreticilerin yetiştirdiği gül çiçeği için ayrı bir gelir kapısı açıldı. Gül üreticileri için ayrı bir gelir kaynağı olacak. Yeni tesisler ve yeni çalışma alanları olacak. Bütün gül işlemleri yapan endüstriyel firmalara kapımız açıktır. Bu projeye geliştirip bu sene içinde ürün haline getirip ihracat yapılabilir haline getirmeyi planlıyoruz."
'BİRÇOK KOZMETİK ÜRÜN ELDE EDİLECEK'
Üretilen hammadde ile birçok kozmetik ürün üretilebileceğine değinen Ahmet Arif Kurt, "Yüz kremleri, yüz maskeleri, farklı losyonlar ve kozmetik ürünler elde edilebilir. Gül posasının yağı üretilmekte, yağı, gül suyu ve ayrıca biz bu ürettiğimiz hammadde ile birlikte gül posasından kozmetik hammadde üretmiş olacağız. Çevreye zarar veren bir atığı kozmetik ürüne dönüştürüyoruz" diye konuştu.
PROJE ÖDÜL ALDI
SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Ahmet Arif Kurt'un geliştirdiği Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi isimli proje, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen yarışmada Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri Kategorisi'nde birinci olmaya hak kazandı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-12-10 08:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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