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Isparta’da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi Drone ile trafik kontrollerinde 3 sürücüye para cezası uygulandı

İHA

Isparta’da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi Drone ile trafik kontrollerinde 3 sürücüye para cezası uygulandı

Isparta’da trafik ekipleri, drone ile yaptıkları kontrollerde hatalı sollama yapan 3 araca para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, IspartaAntalya yolunun 25’inci kilometresinde drone ile havadan trafik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrollerde şerit ihlali, hatalı sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu konusunda sürücüleri denetledi. Yaklaşık bir saat gerçekleştirilen kontrollerde 2 otomobil ve 1 çekiciye hatalı sollamadan dolayı 288’er lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin kentin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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