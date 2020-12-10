Eğirdir’de ‘Tasarla-Öğren’ projesiyle dersler daha zevkli hale getirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğirdir’de ‘Tasarla-Öğren’ projesiyle dersler daha zevkli hale getirilecek

İHA

Eğirdir’de ‘Tasarla-Öğren’ projesiyle dersler daha zevkli hale getirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesi kapsamında Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nda ‘TasarlaÖğren’ projesi başlatıldı.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde okul öğretmenleri Gülderen Topdal, Emel Bozdoğan ve İlknur Gültekin’in işbirliğinde öğrencilerin hem düşünce yetenekleri, hem el becerileri, hem de teknolojiyi doğru öğrenmeleri hedefleniyor.
TasarlaÖğren projesi ilçemiz okulunun yanı sıra Konya ve Gaziantep illerinin de okullarının katıldığını ifade eden proje kurucusu 3A sınıfı öğretmeni Gülderen Topdal, “eTwinning projesi kapsamında okulumuz öğretmenleri ve proje ortakları okullarımız ile birlikte Tasarla Öğren projesine katıldık. Pandemi döneminde uzaktan öğrenmenin zor olması nedeniyle öğrenmenin daha zevkli ve kalıcı olmasını nasıl sağlamalıyız? sorusuyla bu proje fikrinin doğdu. Bu projenin amaçlarından biri de öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getirmek” dedi.

“Öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlanacak”
Topdal, öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlamak, öğrencilerin el becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinde müfredata uygun olarak işlenen konular ile ilgili öğrenciler tarafından öğretici materyal hazırlanmasını sağlayacak bir proje olduğunu söyledi. Gülderen Topdal, “Bu projede öğrencilerin ortaya bir ürün koyma becerisi, heyecanı ve tecrübesi yaşatılması hedeflenmektedir. Proje uygulama sürecinde belirtilen derslerde müfredata uygun olarak öğrencilerin konuya ilişkin materyal geliştirmeleri konusunda öğretmenler tarafından rehberlik edilecek ve öğrencilerin seviyelerine uygun bir öğrenme materyali hazırlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde öğrenme süreci hem zevkli bir hal alacak hem de öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlanacaktır” diye konuştu.
Topdal, Tasarla Öğren projesine; Konya’dan Abidin Saniye Erçal İlkokulu, Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu, Gaziantep Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver İlkokulu ve Isparta Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nun katıldığını ifade etti.
Projeye katılan 3B sınıfı öğretmeni Emel Bozdoğan bu projeyle öğrencilerin düşünme yeteneklerinin ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçları arasında olduğunu belirtti.

“Her öğrenciyi bireysel farklılıklarını gözeterek değerlendirmeliyiz”
2A sınıfı öğretmeni İlknur Gültekin de öğrencilerin ortaya ürün koyma becerisi ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. eTwinning projesinde şimdiye kadar 3 okulumuzun projesinin onaylandığını ve Eğirdir’in eğitim alanında hedeflenen düzeyde ilerlediğini ifade eden Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nun eTwinning projesi gerçekten çok güzel. Her öğrenciyi bireysel farklılıklarını gözeterek değerlendirmeli ve yönlendirmeliyiz. Bu noktada öğrencilerin merak duygusunun ateşlenmesi çok önemli. Öğretmenin bir görevi de öğrencinin hayal dünyasını genişletmek olmalıdır. TasarlaÖğren projesi kapsamında çocuklar ders konularını yeni tasarımlar oluşturarak zevkli hale getirecekler. Hem teknolojiyi yararlı ve doğru öğrenecekler, hem de ürün ortaya koyarak, yaparak, yaşayarak öğrenmiş olacaklar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi Drone ile trafik kontrollerinde 3 sürücüye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Isparta’da hatalı sollama yapan sürücülere ceza ...
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ndan 10 Aralık Dünya ...
Gül posasından kozmetik sektörüne hammadde üretildi
YEREL HABERLER Gül posasından kozmetik sektörüne hammadde üretildi
Eğirdir’de kaçak avlanılan 200 kilogram kerevit göle iade edildi
YEREL HABERLER Eğirdir’de kaçak avlanılan 200 kilogram kerevit göle ...
Isparta’da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 11’i tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da narkotik operasyonlarında yakalanan 100 ...
95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını anlattı Hüseyin Temir: “Korona virüsten daha tehlikeli bir şey yok, vatandaşlarımız çok dikkat etsinler” “Çok zorluklar çektim. İnsanlarımız tedbirlere uysunlar”
YEREL HABERLER 95 yaşında Korona virüsü yendi, yaşadıklarını ...
Yazılı Kanyon eşsiz güzelliği ile görsel şölen sunuyor 600 hektarlık alanda renk cümbüşü
YEREL HABERLER Yazılı Kanyon eşsiz güzelliği ile görsel şölen ...
LPG tankeri yan yattı
YEREL HABERLER LPG tankeri yan yattı
'Evim yakın' dedi cezadan kurtulamadı Sokağa çıkma kısıtlamasında cami avlusunda oturan genç kıza para cezası uygulandı
YEREL HABERLER 'Evim yakın' dedi cezadan kurtulamadı Sokağa çıkma ...
Başkan Başdeğirmen: “Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz” AK Parti Isparta merkez ilçe yönetiminden Belediye Başkanı Başdeğirmen’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Sizlerin verdiği güçle daha çok ...
2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 2 otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada Isparta'da ...
Eğirdir Gölü’nde 386 kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’nde 386 kerevit pinterine el konuldu
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor
YEREL HABERLER Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ...
12 gündür kayıp Mustafa Özbay aranıyor
YEREL HABERLER 12 gündür kayıp Mustafa Özbay aranıyor
Isparta’da ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Isparta’da ormanların sürdürülebilir şekilde ...
Isparta Belediyesi müzeye ek bina ve fuar merkezine tünel geçit yapıyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi müzeye ek bina ve fuar merkezine ...
96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu ...
Eğirdir'de kış mevsiminde sonbahar renkleri
YEREL HABERLER Eğirdir'de kış mevsiminde sonbahar renkleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X