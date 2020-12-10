Eğirdir’de ‘Tasarla-Öğren’ projesiyle dersler daha zevkli hale getirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesi kapsamında Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nda ‘TasarlaÖğren’ projesi başlatıldı.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde okul öğretmenleri Gülderen Topdal, Emel Bozdoğan ve İlknur Gültekin’in işbirliğinde öğrencilerin hem düşünce yetenekleri, hem el becerileri, hem de teknolojiyi doğru öğrenmeleri hedefleniyor.

TasarlaÖğren projesi ilçemiz okulunun yanı sıra Konya ve Gaziantep illerinin de okullarının katıldığını ifade eden proje kurucusu 3A sınıfı öğretmeni Gülderen Topdal, “eTwinning projesi kapsamında okulumuz öğretmenleri ve proje ortakları okullarımız ile birlikte Tasarla Öğren projesine katıldık. Pandemi döneminde uzaktan öğrenmenin zor olması nedeniyle öğrenmenin daha zevkli ve kalıcı olmasını nasıl sağlamalıyız? sorusuyla bu proje fikrinin doğdu. Bu projenin amaçlarından biri de öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getirmek” dedi.



“Öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlanacak”

Topdal, öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlamak, öğrencilerin el becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinde müfredata uygun olarak işlenen konular ile ilgili öğrenciler tarafından öğretici materyal hazırlanmasını sağlayacak bir proje olduğunu söyledi. Gülderen Topdal, “Bu projede öğrencilerin ortaya bir ürün koyma becerisi, heyecanı ve tecrübesi yaşatılması hedeflenmektedir. Proje uygulama sürecinde belirtilen derslerde müfredata uygun olarak öğrencilerin konuya ilişkin materyal geliştirmeleri konusunda öğretmenler tarafından rehberlik edilecek ve öğrencilerin seviyelerine uygun bir öğrenme materyali hazırlamaları sağlanacaktır. Bu şekilde öğrenme süreci hem zevkli bir hal alacak hem de öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

Topdal, Tasarla Öğren projesine; Konya’dan Abidin Saniye Erçal İlkokulu, Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu, Gaziantep Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver İlkokulu ve Isparta Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nun katıldığını ifade etti.

Projeye katılan 3B sınıfı öğretmeni Emel Bozdoğan bu projeyle öğrencilerin düşünme yeteneklerinin ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçları arasında olduğunu belirtti.



“Her öğrenciyi bireysel farklılıklarını gözeterek değerlendirmeliyiz”

2A sınıfı öğretmeni İlknur Gültekin de öğrencilerin ortaya ürün koyma becerisi ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. eTwinning projesinde şimdiye kadar 3 okulumuzun projesinin onaylandığını ve Eğirdir’in eğitim alanında hedeflenen düzeyde ilerlediğini ifade eden Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, “Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nun eTwinning projesi gerçekten çok güzel. Her öğrenciyi bireysel farklılıklarını gözeterek değerlendirmeli ve yönlendirmeliyiz. Bu noktada öğrencilerin merak duygusunun ateşlenmesi çok önemli. Öğretmenin bir görevi de öğrencinin hayal dünyasını genişletmek olmalıdır. TasarlaÖğren projesi kapsamında çocuklar ders konularını yeni tasarımlar oluşturarak zevkli hale getirecekler. Hem teknolojiyi yararlı ve doğru öğrenecekler, hem de ürün ortaya koyarak, yaparak, yaşayarak öğrenmiş olacaklar” dedi.

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