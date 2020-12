Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Türkiye’nin mazlumların yanında yer alması dünyaya örnektir” “Zenginiz diyen Avrupa ülkeleri pandemide Türkiye’nin maskesine ihtiyaç duydu”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin mazlumların yanında yer almasının dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya örnek bir liderdir. Bu insanların hiçbirisine ‘hayır’ dememiştir” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İHH Isparta Temsilciliği’nin Suriye’nin İdlib kentine gönderdiği yardım tırının uğurlama törenine katıldı. Gökkubbe Fuar Merkezi önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Başdeğirmen, yaklaşık 10 yıldır Suriye’de yaşanan iç savaşın orada yaşayan insanları büyük bir sıkıntıya düşürdüğünü söyledi. Başdeğirmen, “İnsanlar buradan kaçmak ve başka ülkelere sığınmak zorunda kalıyorlar. O sığınmak isteyen vatandaşların büyük bir bölümünü sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile biz de misafir ediyoruz. Onlara gereken her türlü desteği ve yardımı yapıyoruz. Ülkelerinin içerisinde olup da yardıma ihtiyacı olan tüm mazlumlara yardımcı oluyoruz. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ancak ne acıdır ki bugün dünya, mazlumların hele hele Müslümanların sıkıntılarını görmezlikten gelen, hiçbiri onların yanında olmayan bir yönetim şeklindedir. Mazlumlarımız daha rahat bir yaşam için botlarla Ege Denizi’nden geçerken, Yunan askerlerinin ucu sivri oklarla botlarını batırarak, ölmelerine sebep oluyorlar. Nerede insan hakları, nerede insanların korunması” dedi.



“Cumhurbaşkanımız dünyaya örnek bir lider”

Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında yer aldığına değinen Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya örnek bir liderdir. Bu insanların hiçbirisine hayır dememiştir. Ülkemize alabildiğimizi ülkemize almışızdır alamadığımızın da bölgesinde ihtiyacını karşılamışızdır. Bu durum dünyaya örnektir. Dünya da farkında ama maalesef kabullenemiyorlar. Çünkü ‘Türkiye güçlü ve büyük bir ülke’ diyemiyorlar” diye konuştu.



“Ülkemizdeki insanların da her zaman yanındayız”

Isparta Belediyesi’nin Şubat ayında İdlib’e 22 tır kendi ürettiği briketi gönderdiğini ve bu malzemelerde orada 70 evin inşa edildiğini dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “O evlerde 70 kişinin barınmasını sağladık. Şimdi o insanlarımıza gıda ve yardım malzemesi gönderiyoruz. Biz ülkemizdeki insanlarımızın da her zaman yanındayız. Şöyle bir söz var; ‘kendi ülkene bakmadan dışarıya neden gidiyorsun.’ Bu sözü hazmedemeyen insanlar söylüyor. Eğer onların içerisinde şu kadarcık duygu olsaydı bu sözü söyleyemezdi. Bizler hem ülkemizde hem de dünyada mazlum, mağdur ve mahzun olanların yanında olmak için büyük bir ülkeyiz. Yüce rabbim bizim nasibimizi bu yaptığımız yardımlarla arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Başdeğirmen, Avrupa ülkelerinin kendilerine ‘çok zenginiz’ dediği halde nasipsizliklerinden dolayı pandemi döneminde Türkiye’nin maskesine ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Tır dualarla uğurlandı

Konuşmanın ardından gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan tır dualarla İdlib kentine doğru yola çıktı.

