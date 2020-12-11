Çaldığı kazanla kameralara yakalandı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Afganistan uyruklu Hasan Ahmedi, bir evden kazan çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandı. Ahmedi'nin kazanı çaldıktan sonra taşıdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen hafta, Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden kazan çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazanı, Afganistan uyruklu Hasan Ahmedi'nin çaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmedi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmedi'nin sırtına aldığı kazan ile yolda yürüdüğü görüldü.

Hasan Ahmedi'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden koronavirüs nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-12-11 11:05:05



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