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Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler

DHA

Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da izolasyon denetim ekipleri, Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı olup, karantinayı ihlal edenleri tek tek tespit ediyor. Karantinayı ihlal edenler ise 'Kuş uçurtmaya gittim', 'Bankaya para çekmeye gittim', 'Faturamı yatırmaya gittim' gibi bahaneler üretiyor.
İçişleri Bakanlığı'nın evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacağına dair yayımladığı genelgenin ardından kentte yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar, para cezası uygulandıktan sonra yurtlara yerleştiriliyor. Isparta Valiliği İzolasyon Denetim Ekibi Koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, izolasyon denetim ekipleri olarak sağlık ekiplerince karantinaya alınan kişilerin kontrollerini yaptıklarını söyledi. Karantinadakilerin evinde olup olmadıklarını kontrol ettiklerini aktaran Dr. Baysan, "Isparta merkez olarak görev alanımız 44 mahalle, 20 köy ve 2 kasabadan oluşmaktadır. 71 ekibimizde toplamda 430 kişi denetimlere katılmaktadır" dedi.
Günlük sisteme düşen kişilerin denetimlerinin bu ekipler tarafından yapıldığını aktaran Baysan, "Biz de bu merkezde denetimlerin yapılıp yapılmadığını takip ediyoruz. İzolasyondan kaçan ve ihlal eden kişileri uyarıp, gerekli durumlarda onlara hem para cezası hem de KYK yurtlarına alınmasını sağlıyoruz" diye konuştu. 
POZİTİF VE TEMASLI AİLE, DİLENCİLİK YAPARKEN YAKALANMIŞ
Karantinadakilerin izolasyondan kaçma nedenleri olarak çeşitli bahaneler ileri sürdüğünü anlatan Dr. Baysan, "En çok 'Benim testim negatif, ben çıkabilirim' gibi temaslılarla karşılaşıyoruz. Ama böyle bir şeyin olmadığını, temaslıların 10 gün karantinada kalması gerektiğini anlatıyoruz. Eğer testi negatif çıkarsa karantinadan 8'inci gün çıkabilir. Pozitif vakaların her koşulda 10 gün evinde kalması gerekir" dedi.
Karantinayı ihlal edenlerin, yakalandığında 'Ben faturamı yatırmaya gitmiştim', 'Bankaya para çekmeye gitmiştim', 'Pazara meyve almaya gitmiştim, bana vitamin olsun diye', 'Hepimiz karantinadayız. Ekmek almaya çıktım', 'Kuş uçurmaya gittim' gibi birçok söylemde bulunduklarını aktaran Baysan, hatta hem pozitif hem de temaslı bir ailenin dilencilik yaparken yakalandığını söyledi. 
Karantinada ve izolasyonda olanlara çağrıda bulunan Baysan, "Hiçbirinin evinden çıkmasına gerek yok. 112 aracılığıyla 'Vefa' grupları çalışmaya devam ediyor. İhtiyacı olanların alışverişini yapıyor. Faturasını yatırıyor, bankasından parasını çekiyor. Sadece yapmaları gereken evde durup onlara verilen tedavileri uygulamaktır. Onun dışında hiçbir gerekçeyle karantina ihlali yapamazlar" diye konuştu.
EN ÇOK GELEN SORU 'CENAZEM VAR, ÇIKABİLİR MİYİM'
Karantinada olan kişilerin zaman zaman kendilerini de aradığını aktaran Dr. Baysan, "En çok gelen sorulardan biri 'Cenazem var, çıkabilir miyim'. Kişinin karantinası varsa hiçbir şekilde cenazeye katılamayacağını söylüyoruz. Bu zor bir durum. Buna 'hayır' demek de çok zor. Herkesin kendi sorumluluğunu alıp, maske takarak, sosyal mesafesini koruyarak üzerine düşeni yapması gerekiyor. Herkes bir dakika düşünsün bunu. Bir yakınının vefat ettiğini ve katılamadığını düşünsün. Belediye ekipleri tarafından defnedildiğini düşünsün. Bu hastalığı ancak bu şekilde yenebiliriz. Tedbirlerinizi buna göre alın" dedi. 
GÜN BOYU DENETİMDELER
Mahallelerde ise filyasyon denetim ekipleri, testi pozitif çıkan veya temaslı olup evde karantinada bulunanları tek tek ziyaret ediyor. Davraz Mahallesi filyasyon denetim ekiplerinde yer alan müezzin Volkan Ünal, mahallede 14 ekiple gün boyu çalıştıklarını söyledi. Isparta'nın en büyük mahallesi olduğuna dikkat çeken Ünal, "Adresleri programdan belirliyoruz. Konum ile ilgili en yakın adresten başlayarak, kişilerin telefonlarını arıyoruz. Evlerinin önüne giderek pozitif, negatif sayılarını alıyoruz. İzolasyon kurallarını anlatıyoruz. Onlara dikkat edilmesi gerektiğini, acil durumlarda kimlere nasıl ulaşacaklarını anlatıyoruz. Evde olup olmadıklarından emin olmak için pencereye çağırıyoruz" diye konuştu.
'FİTAS'TAN TAKİP
Ekipler, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) programından şifre ile giriş yaparak, mahallelerdeki vaka sayılarını görüp, sisteme düşenleri tespit ederek, evlerine gidiyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-12-13 10:17:50

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