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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor

DHA

Yaka Kanyonu, hayran bırakıyor


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü mevkiinde bulunan Yaka Kanyonu; şelaleler, zengin bitki örtüsü, kuş ve bazı hayvan türleri, renk renk kelebekler ve doğal alanlarıyla ilgi çekiyor.
Aksu sınırları içerisinde yer alan AksuYenişarbademli kara yolu üzerinde bulunan Yaka köyünün 4,5 kilometre güneyindeki Yaka Kanyonu her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip. Toplam uzunluğu yaklaşık 4 kilometre, genişliği ise 2 metre arasında olan Yaka Kanyonu'nda sarp ve yalçın kayalıkların duvar yüksekliği ise 30 metreden başlayıp 100 metreyi geçiyor. İçerisinde birçok şelale ve doğal havuzlar bulunan, zengin bitki örtüsünün yer aldığı kanyonda birçok kuş ve bazı hayvan türleri ile birlikte mevsiminde rengarenk kelebekler de görülebiliyor.
Genellikle kanyona giriş Melikler Yaylası'nın hemen alt kısmından yapılıyor. Eşine az rastlanır nitelikte doğal bir yapıya sahip olan, derin bir kanyon içerisinde rahatlıkla herkesin yürüyebildiği kanyonda bazen küçük şelaleler ve havuzlarla karşılaşmak mümkün. 
 DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-12-13 14:40:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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