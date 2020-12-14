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Isparta’da 30 kişiye kumar baskını Polisi karşılarında görünce şaşkına döndüler Kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 127 bin lira para cezası uygulandı

İHA

Isparta’da 30 kişiye kumar baskını Polisi karşılarında görünce şaşkına döndüler Kumar oynarken yakalanan şahıslara toplam 127 bin lira para cezası uygulandı

Isparta’da emniyet ekipleri, bir işyerine düzenlediği baskında kumar oynayan 30 kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslara toplam 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı.
Olay, 9 Aralık günü Yayla Mahallesi 1601 Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış 209 adet iskambil kağıdı, 48 adet pul, çok sayıda yaz boz kağıdı ile ambalajı bozulmuş ve bozulmamış alkollü içeceklerin bulunduğu ve alkollü içecek servisi yapıldığı tespit edildi.
İş yerinin işletmecilerine “kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama suçundan” adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan yetki belgesi olmadığı halde alkol sunumu yapmaktan ve ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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