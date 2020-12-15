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Isparta’da okul müdürü korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

İHA

Isparta’da okul müdürü korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Ali Rıza Akbay, Covid19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Ali Rıza Akbay, rahatsızlanması üzerine 13 Aralık Pazar günü rahatsızlanarak Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne giderek, Covid19 sürüntü testi verdi. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Akbay, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Akbay, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yaptığı açıklamada, ‘Pazar günü beni aradı rahatsızlandığını söyledi, testinin pozitif olduğunu öğrendik. Bugün sabah hayatını kaybetti. Derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Eğitim Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun’ dedi.

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