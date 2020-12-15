Isparta’da 42 parka yeni çocuk oyun alanı kuruluyor

Isparta Belediyesi, şehirdeki 354 çocuk parkından, yıpranan 38’inin çocuk oyun alanlarını yeniliyor. Yapımı tamamlanan 4 yeni parka da çocuk oyun alanları kuruluyor. 6 TIR’la gelen çocuk oyun alanları ve spor aletlerinin montajına başlandı.

Isparta Belediyesi, şehrin tamamındaki 354 parkta yeni sezon öncesi çalışma başlattı. Bu kapsamda öncelikle oyun alanları yıpranan ve bununla birlikte yeni oluşturulacak parklar için 6 TIR’la yeni çocuk oyun alanları ve spor aletleri getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına indirilen çocuk oyun alanları ve spor aletleri, yıllardır bakımsız kalan, yıpranan ve kırılan 38 adet parktaki yenilemede ve 4 adet yeni oluşturulan parkta kullanılacak. İlk uygulama Keçeci Mahallesinde yıllardır bakımsız kalan ve çocuk oyuncakları kırılan parkta yapıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, tüm Isparta halkı ve muhtarlar adına yenilenecek ve yeni oluşturulacak parklar için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte, geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Bu çalışmalardan birisi de çocukların vakitlerini geçirebildikleri, eğlenebildikleri, günlük streslerini atabildikleri çocuk parklarına ilişkin oldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda, 44 mahallede bulunan 354 adet çocuk parkı tek tek gözden geçirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıpranan, kırılan ve bakımsız kalan tüm çocuk oyun alanları tespit edildi. Yenilenmesine karar verilen 38 çocuk parkı ve yeni yapılan 4 park için 6 TIR dolusu çocuk oyun alanları ve spor aletleri Isparta’ya getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına indirilen çocuk oyuncakları, yıpranmış, kırılmış parklara monte edilmeye başlandı.

İlk uygulama yıllardır bakımsız kalan ve çocuk oyuncakları yıpranmış, kırılmış Keçeci Mahallesinde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç Parkında gerçekleştirildi. Park alanı tamamen kaldırılırken, çocuk oyun alanının kurulduğu bölgenin kauçuk zemini yenilendi. Ardından getirilen yeni çocuk oyun alanının montajı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren ve Ispartalı vatandaşlar ile muhtarlar adına, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, “Belediye Başkanımıza üç ay önce mahallelerimizdeki parklarımızın eski, yıpranmış oluşu ve uzun zamandır bakımlarının yapılmamış olmasıyla ilgili mahalle sakinlerimizin, yenileme çalışmaları yapılması yönündeki isteklerini aktarmıştık. Başkanımız her konuda gösterdiği duyarlı davranışını parkların yenilenmesi yönünde de göstererek ekiplerine talimat vermişti. Bunun üzerine şehrimizde eskimiş olan 38 çocuk parkımız yenileniyor. Aynı zamanda 4 yeni parkta ilave ediliyor. Bununla ilgili hem mahalle sakinlerimiz, hem de mahalle muhtarları olarak bizler çok memnunuz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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