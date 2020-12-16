Isparta'da minibüsün çarptığı Elveda öldü; sürücü adli kontrolle serbest

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, yolun karşısına geçmeyen çalışan Elveda Çakmakçı, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş.'nin kullandığı 32 DP 411 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Elveda Çakmakçı'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla ağır yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen kadın, tedaviye alındı. Elveda Çakmakçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-12-16 12:58:55



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