U18 Bölge Şampiyonası Isparta'da yapıldı Yarışlara Antalya, Konya, Karaman, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir illerinden gelen 41 erkek, 26 kız olmak üzere toplam 47 sporcu katıldı. Sporcuları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışların sonunda U18 Erkeklerde Aydın Efeler Spor Kulübü birinci, Denizli Aka Spor Kulübü ikinci ve Aydın Hizmetleri ve Spor Kulübü 3. oldu. U18 Kızlarda ise Konya İl Karması birinci, Isparta Bölgespor Kulübü ikinci ve Karaman İl Karması 3. oldu. Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Hakan Çelebioğlu, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, Atrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek uzun bir aradan sonra ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dereceye giren sporculara başarılar diledi.

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