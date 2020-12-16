Isparta'da baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Köylüler yeni evlerine kavuşurken, geride bırakılan sular altında kalan eski evler seyirlik bir görüntü oluşturuyor.

Sütçüler'de bölgenin en önemli yatırımlarından Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Coğrafyaya uygun inşa edilen yeni evlerine kavuşan köylülerin geride bıraktığı eski evler ise seyirlik bir görüntü oluşturuyor. IspartaSütçüler Dereyolu'nun 105. kilometresinde bulunan İncedere köyüKocaosmanlar Mahallesi yolundan vadiye bakış yapılabiliyor. Yaylaya ulaşırken kullanılan yol üzerinde ise yılkı atlarını görme fırsatı da bulunuyor.

Sütçüler'in zengin coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, cip safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmi yapılabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-12-16 16:31:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.