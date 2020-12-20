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3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Çatalcaspor: 0

İHA

3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Çatalcaspor: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 13. maçında İstanbul temsilcisi lider Çatalcaspor’u 20 mağlup etti.


Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Muhammed Yıldız xx, Volkan Boz xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Batuhan xx, Semih xx, Emir Kaan xx, Serdar Ümit xx (Emre Yüksektepe dk. 87 ?), Efşan xx, Kadir xx, Nurettin Çakır xxx, Mustafa Diler xx (Mustafa Acar dk. 86 ?), Emre Fırtına xx (Kaan Oruç dk. 90 ?), Volkan Serim x (Bekir Karadeniz dk. 56 xx)
Çatalcaspor: Özgün x, Bora x, Burhanettin x, Mehmet Mert x, Ramiz xx, Barış x, Fırat x (Anıl dk. 84 ?), Önder x, Mehmet Fatih x (Deniz dk. 84 ?), Mustafa Coşkun x (Alihan dk. 75 x), Yusuf x (Muhammed dk. 76 x)
Goller: Semih Üstün (dk. 66), Nurettin Çakır (dk. 77) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Kaan Oruç (Isparta 32 Spor), Burhanettin, Fırat, Mehmet Fatih (Çatalcaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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