Mahallelinin beslediği köpek av tüfeğiyle vuruldu



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da mahallelinin beslediği köpeklerden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Binbirevler Mahallesi'nde; Aygül Saltık'ın evinin yakınındaki boş bir arazide beslediği köpeklerden biri, önceki akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Dün sabah hayvanlara yiyecek vermek için gelen Aygül Saltık, köpeklerden birinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Köpeğin vurulduğunu anlayan Aygül Saltık, jandarmaya haber verdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, köpeğin ölüsü ise uygun bir yere gömüldü.

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, geçen yıl kendisinin de aynı bölgede köpeğinin vurularak öldürüldüğünü belirterek, jandarmanın inceleme başlattığı bu tür olayların faili ya da faillerinin Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanması gerektiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-12-21 14:12:47



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