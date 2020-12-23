Isparta’da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1 Kasım’dan bu yana 9 sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 138 şişe sahte içki 119 litre dökme sahte alkollü içecek, 5 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 adet sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.

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