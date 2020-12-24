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Isparta’da dağcılar Sarıkamış şehitleri için zirve tırmanışı gerçekleştirdi 16 lisanslı sporcu 2 bin 271 metrelik zirveye tırmandı

İHA

Isparta’da dağcılar Sarıkamış şehitleri için zirve tırmanışı gerçekleştirdi 16 lisanslı sporcu 2 bin 271 metrelik zirveye tırmandı

Isparta’da Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, Sarıkamış şehitlerini anma günü kapsamında kentin en yüksek dağlarından biri olan Akdağ Baca Tepe Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.
Arena Dağcılık Kulübü sporcuları, 106 yıl önce Sarıkamış’ta donarak şehit olan Mehmetçiklerin anısına Akdağ Baca Tepe Zirvesi'ne tırmandı. Etkinliğe katılan 16 lisanslı sporcu, 2 bin 271 metrelik tırmanış gerçekleştirdi. Sporcular zirveye ulaştıklarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra sporcular, karlı tepelerden inerek, şehre döndü.
Arena Dağcılık Kulübü Başkanı Sinan Yılmaz, Sarıkamış şehitlerini anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Zorlu şartlarda kar ve buzda o anları canlandırmak istediklerini ifade eden Yılmaz, “Yürüyüşümüz sabahın erken saatlerinde başladı. 2 bin 271 metrelik zirveye ulaştığımızda az ama dondurucu bir rüzgar vardı. Orada biraz dinlendikten sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra İstiklal Marşı’mızı okuyarak, zirveden iniş gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.

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