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Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan: “Ceza uygulanan sürücü sayısında geçen yıla göre bu sene düşüş yaşandı” “Yaya önceliği konusunda yanlış bir anlaşılma var”

İHA

Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan: “Ceza uygulanan sürücü sayısında geçen yıla göre bu sene düşüş yaşandı” “Yaya önceliği konusunda yanlış bir anlaşılma var”

Isparta’da trafik ekiplerinin bu yıl yaptığı denetimlerde yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 2019 yılına göre rakamın düştüğünü belirterek, “Yaşanan düşüş kurallara uyulmaya başlandığını gösteriyor” dedi.
Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca kentin farklı noktalarında ‘yaya öncelikli trafik’ denetimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler bugün Kaymakkapı meydanında denetim yaptı. Denetime Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan da katıldı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen sürücüler durdurularak, eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

“1606 sürücüye idari yaptırım uyguladık”
Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, 18 Ekim 2018 tarihinde karayolları trafik kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle ışıklı yerler ile trafik polisinin bulunduğu bölgeler haricinde işaret ve levhalarla belirlenmiş yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara verildiğini söyledi. 2 yıldır yapılan denetimlerde bu kurala uymayan sürücülere idari yaptırım uygulandığını kaydeden Özkan, “2020 yılı içerisinde 1606 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermediği için idari yaptırım uyguladık” dedi.

“Geçen yıla oranla düşüş yaşandı”
Özkan, 2019 yılında 1800 araç sürücüne yayalara öncelik vermediği için cezai işlem uygulandığını ancak bu rakamın 2020 yılında düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Özkan, “Rakamın bu sene 1606’ya düşmesi kuralların uygulanmaya başlandığı anlamına geliyor. Sayının azalmasının olumlu yönde anlaşılması gerekir. Gönül ister ki, bu kurallara tamamen uyulsun ve hiç ceza yazılmasın” dedi.

“Yaya önceliği konusunda yanlış bir anlaşılma var”
Öte yandan yayaların ilk geçiş hakkını kullanmaları konusunda yanlış bir anlaşılma da yaşandığına değinen Durmuş Ali Özkan, “İşaret ve levhalarla belirlenmiş yaya geçitleri denildiği halde işaret ve levha olmayan, karşıdan karşıya geçilmeye müsait yerlerde yayalar kendilerini yola atıp, araç sürücülerinin durmalarını beklemektedirler. Sürücüler de işaret ve levha olmadığı için yayalara geçiş önceliği vermemektedir. Burada bir karmaşa yaşanmaktadır. İşaret ve levha olmayan yerlerde yayalara ancak güvenli geçişi kullanmak şartıyla karşıdan karşıya geçilebilir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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