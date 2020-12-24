Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da itfaiyecilerden SMA hastası Poyraz Ali’ye yardım eli İtfaiye Müdürü Erkan Er, tüm itfaiyecileri yardım yapmaya davet etti

İHA

Isparta’da itfaiyecilerden SMA hastası Poyraz Ali’ye yardım eli İtfaiye Müdürü Erkan Er, tüm itfaiyecileri yardım yapmaya davet etti

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Sinop’ta yaşayan Kurttekin çiftinin 3 yaşındaki SMA hastası evlatları Poyraz Ali için yardım topladı. Poyraz Ali’ye oyuncak itfaiye aracı da gönderilirken, İtfaiye Müdürü Erkan Er, Türkiye’deki tüm itfaiyeci meslektaşlarını Poyraz Ali için düzenlenen yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.
SMA hastası olan ve kısa süre içerisinde tedavi olması gereken Sinop’ta yaşayan 3 yaşındaki Poyraz Ali için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri bir araya geldi. Poyraz Ali için maddi yardımda bulunan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ayrıca oyuncak itfaiye aracı gönderdi. Maddi yardımı bankaya yatıran personel, oyuncak itfaiye aracını Poyraz Ali’ye teslim edilmek üzere Sinop İtfaiye Müdürlüğüne gönderdi.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er ve itfaiye personeli ayrıca itfaiye sirenini açtı, ardından ‘Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak tüm dualarımız Poyraz Ali ile birlikte’ anonsu yaptı. İtfaiye Müdürü Erkan Er ayrıca Türkiye’deki tüm itfaiyeci meslektaşlarını Poyraz Ali için düzenlenen yardım kampanyasına katılmaya davet etti.
Sinop’ta yaşayan Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin biricik oğulları tip bir SMA hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali’nin tedavi olabilmesi için bir ayı kaldı. Poyraz Ali’nin tedavisi için çare bulunuyor ancak şifa ise dünyanın en pahalı ilaçlarından ve Poyraz Ali’nin ocak ayı sonuna kadar tedavisine başlanması gerekiyor.
Poyraz Ali’nin tedavisi için aile sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu ve bu çağrıya Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de cevap vererek örnek bir uygulama başlattı. Personel kendi arasında topladığı maddi yardımı hesaba yatırırken, yine Poyraz Ali’ye de oyuncak İtfaiye aracı göndererek, Türkiye’deki tüm itfaiyeci meslektaşlarına çağrıda bulundu.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, “Bilindiği gibi Sinop’ta yaşayan bir ailemizin daha 3 yaşındaki evlatları Poyraz Ali çocuğumuzun SMA hastalığını bizlerde duyup çok üzüldük. Türkiye’de başlatılan yardım kampanyasına bizlerde Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in de katkılarıyla Poyraz Ali için yardım kampanyası başlattık. Karınca, kararınca bu gün topladığımız yardımı bankaya yatırdık. Amacımız Poyraz Ali’nin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Tüm dualarımız Poyraz Ali içindir.
Biz itfaiyeciler zor anların, zor zamanların insanlarıyız. Bu kampanyaya Türkiye’deki tüm itfaiyeci meslektaşlarımızın da katılmasını talep ediyoruz. Poyraz Ali’ye buradan bir de oynayıp, bizi hatırlaması için oyuncak itfaiye aracını hediye olarak gönderiyoruz. Bu işe yardım eden tüm herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para cezası uygulandı Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan: “Ceza uygulanan sürücü sayısında geçen yıla göre bu sene düşüş yaşandı” “Yaya önceliği konusunda yanlış bir anlaşılma var”
YEREL HABERLER Isparta’da yayaya yol vermeyen 1606 sürücüye para ...
Isparta’da dağcılar Sarıkamış şehitleri için zirve tırmanışı gerçekleştirdi 16 lisanslı sporcu 2 bin 271 metrelik zirveye tırmandı
YEREL HABERLER Isparta’da dağcılar Sarıkamış şehitleri için zirve ...
Sorkuncak köyünde 35 dekar alana Lavanta dikimi yapıldı
YEREL HABERLER Sorkuncak köyünde 35 dekar alana Lavanta dikimi ...
Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasında ‘Gece kartalları’ iş başında Kent merkezinde 50 mahalle bekçisi görev yapıyor
YEREL HABERLER Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasında ‘Gece ...
Isparta’da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele ...
Isparta’da salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi Yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da salça kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ...
Denetimler gölde ve karada devam ediyor
YEREL HABERLER Denetimler gölde ve karada devam ediyor
Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler
Çekici kullanan 15 yaşındaki çocuk sürücü polise yakalandı Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Çekici kullanan 15 yaşındaki çocuk sürücü polise ...
Isparta’da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta’da düzenlenen operasyonda tuvaletten ...
Isparta’da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
YEREL HABERLER Isparta’da ücretsiz özel yetenek kursları başladı
Isparta’da yapımı planlanan çocuk trafik eğitim parkı için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da yapımı planlanan çocuk trafik eğitim parkı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X